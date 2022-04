Trois configurations à l’épreuve de la démo The Matrix Awakens

Une première config à base de RTX 3090 et de Core i9-12900K ; une deuxième avec RTX 3090 Ti et Ryzen 5950X ; une troisième avec RX 580 et Ryzen 5 5600X.

Mercredi dernier, pour célébrer le lancement officiel de son moteur Unreal Engine 5, Epic Games a publié la démo The Matrix Awakens sur PC. Comme l’un de vous l’a souligné dans les commentaires, outre les 93 Go à télécharger, l’installation est assez fastidieuse. En outre, le studio ne renseigne aucune configuration minimale. Cette question reste toujours sans réponse, mais ces quelques vidéos révèlent que la démo est, sans surprise, exigeante.

La configuration utilisée pour afficher cette première séquence, publiée sur la chaîne AJ Gaming, mobilise un processeur Intel Core i9-12900K (16 cœurs / 24 threads), une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3090 et 32 Go de RAM. Soit ce qui se fait quasiment de mieux pour un PC desktop actuellement (mettons de côté le Core i9-12900KS et la GeForce RTX 3090 Ti – pour l’instant). En 2160p, le nombre d’images par seconde oscille entre 40 et 50. Vous aurez constaté que la démo exploite bien le GPU ; celui-ci est pleinement sollicité la plupart du temps.

Une autre vidéo, publiée par Bang4BuckPC Gamer, montre comment s’en sortent la GeForce RTX 3090 Ti et le processeur Ryzen 9 5950X. Le framerate se situe toujours entre 40 et 50 images par seconde.

Enfin, pour considérer des configurations plus modestes, notamment au niveau du GPU, la chaîne 54 FPS propose la séquence ci-dessous. Le PC embarque un processeur AMD Ryzen 5 5600X mais une vieillissante Radeon RX 580.

Une vitrine pour l’Unreal Engine 5

Epic Games présente sa démo en ces termes : « The City Sample est un projet d’échantillon téléchargeable gratuitement qui révèle comment la scène de la ville de The Matrix Awakens : An Unreal Engine 5 Experience a été construit. Il s’agit d’une ville, avec des bâtiments, des véhicules et des foules de personnages. Le projet montre comment nous avons utilisé les systèmes nouveaux et améliorés d’Unreal Engine 5, notamment World Partition, Nanite, Lumen, Chaos, Rule Processor, Mass AI, Niagara, MetaHumans, MetaSounds et Temporal Super Resolution, pour créer cette expérience. Les concepteurs et les développeurs peuvent utiliser ce terrain de jeu pour explorer comment utiliser Unreal Engine 5 pour créer des environnements expansifs et attrayants. »