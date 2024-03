Survolté, le Core i9-14900KS à 6,2 GHz sacrifie sa consommation sur l’autel des performances

L’un des prochains CPU de la gamme Raptor Lake Refresh d’Intel, le Core i9-14900KS semble impressionnant. Le CPU serait l’un des plus rapides du marché mais ses performances et sa vitesse se feraient au détriment d’une consommation très élevée et de risques de surchauffe importants.

Intel vient de lancer de nouveaux processeurs sous la forme de Raptor Lake Refresh. Certains CPU provenant de cette quatorzième génération sont relativement impressionnants, à l’image du Core i9-14900KF ayant battu le record du monde du processeur le plus rapide.

Malheureusement, de telles performances ne se font pas sans compromis comme le prouve l’édition spéciale i9-14900KS. Le Core desktop faisant partie des 25 modèles devant accompagner le Core i9-14900K et devant sortir dans quelques semaines serait certes rapide mais aussi très exigeant.

C’est en tout cas ce que suggèrent quelques utilisateurs ayant eu la chance d’acquérir le processeur en avance. Selon leurs tests, le CPU offre des fréquences atteignant 6200 MHz, ce qui en ferait le CPU le plus rapide du marché lors de son lancement. Cependant, cette puissance brute nécessite une alimentation très élevée pouvant atteindre 1,5 V. Une gestion thermique de premier ordre pour éviter la surchauffe serait également obligatoire.

Un Core i9 ultra-rapide mais beaucoup trop exigeant

Pour parvenir à ces performances, Intel a conçu le Core i9-14900KS avec une architecture à deux types de cœurs. Les P-Core peuvent atteindre des fréquences allant jusqu’à 6,2 GHz, tandis que les E-Core atteignent 5,9 GHz. De plus, tous les cœurs peuvent fonctionner à des fréquences respectives de 4,6 GHz et 4,5 GHz.

Comme dit plus haut, ces performances ne sont possibles qu’à la condition d’une consommation d’énergie élevée. Avec un TDP PL1 de 150 W et un TDP PL2 de plus de 253 W, le Core i9-14900KS peut facilement consommer plus de 400 W lorsqu’il est soumis à des charges de travail intenses.

Cette caractéristique le distingue des processeurs de bureau haut de gamme d’AMD. Les CPU de la série Ryzen 7000 maintiennent des performances élevées avec une consommation d’énergie moindre.

De ce fait, pour tirer le meilleur parti du Core i9-14900KS, un système de refroidissement efficace serait indispensable. Un système de refroidissement avancé, comme un refroidisseur liquide, serait nécessaire pour maintenir les températures à des niveaux acceptables.

Alors que le Core i9-14900KS est officiellement prévu pour le 13 mars, il est probable qu’il soit réservé aux utilisateurs adeptes de performances extrêmes. Sa consommation trop importante et ses exigences en feront certainement un produit de niche. De plus, son prix relativement élevé (environ 750 dollars aux États-Unis) ne devrait pas non plus jouer en sa faveur.

CPU Coeurs Threads Fréquence de base Fréquence boostée L2 / L3 Cache TDP (PL1) Core i9-14900KS 8+16 (24) 32 3.2 GHz 6.2 GHz 32 / 36 Mo 150 W Core i9-14900K 8+16 (24) 32 3.2 GHz 6.0 GHz 32 / 36 Mo 125 W Core i9-14900KF 8+16 (24) 32 3.2 GHz 6.0 GHz 32 / 36 Mo 125 W

