Tekken 8 s’est incroyablement bien vendu à peine 1 an après sa sortie

Bandai Namco a annoncé que Tekken 8 a franchi la barre des 3 millions d’exemplaires vendus un an après sa sortie, un jalon important pour le jeu jusqu’à présent. Tekken 8 a atteint ce palier de ventes plus rapidement que Tekken 7, qui a écoulé 12 millions d’exemplaires à travers le monde en dix ans. C’est certes moins que GTA 5 et que le futur GTA 6 à venir, mais pour cette série, ça reste très bon.

Bien que les ventes ralentissent légèrement, Tekken 8 a démarré en force, avec 2 millions d’unités vendues un mois seulement après sa mise en vente. Depuis, le jeu a vendu un million d’unités supplémentaires au cours des douze derniers mois.

“Nous espérons que tout le monde continuera à nous soutenir, car nous avons beaucoup de choses intéressantes prévues pour maintenir la franchise en vie”, a déclaré Bandai Namco.

Ces informations ont été révélées lors d’un Tekken Talk Live spécial qui s’est tenu hier avec Katsuhiro Harada, Michael Murray, Kohei “Nakatsu” Ikeda et Jun Yasuda. Le Tekken Talk a abordé certains détails sur la saison à venir et ce qui attend les joueurs du populaire jeu de combat.

Comparé aux deux autres jeux de combat populaires sortis à la même période, Tekken 8 a encore du chemin à parcourir avant d’atteindre les chiffres de Mortal Kombat 1 et Street Fighter 6. Cependant, le jeu se porte déjà très bien et a bénéficié de mises à jour majeures, notamment le retour de Jun Kazama, qui n’avait fait que des apparitions en caméo dans Tekken 3, 4 et 6. Jun était disponible dans certains titres dérivés comme Tekken Tag Tournament et Tekken Revolution, mais elle est désormais de retour en tant que combattante jouable dans Tekken 8.

Bandai Namco a également annoncé qu’Anna Williams rejoindra le casting de Tekken 8 dans le cadre du Character Year 2 Pass. Elle sera disponible le 31 mars pour les détenteurs du Character Year 2 Pass et le 3 avril pour tous les autres.

Alors que Tekken 8 entre dans sa deuxième année, l’été 2025 apportera des mises à jour importantes au jeu, dont la sortie d’un nouveau niveau et d’un nouveau personnage. Un autre nouveau personnage arrivera à l’automne 2025, suivi d’un nouveau niveau et d’un nouveau personnage en hiver 2025.