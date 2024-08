Black Myth Wukong perd la mémoire sur Xbox Series X|S, sa sortie mise en suspens

Black Myth Wukong est disponible sur PC et PS5 mais se fait attendre sur Xbox Series S et X. Malheureusement, la sortie sur ces plateformes serait repoussée indéfiniment le temps que le studio de développement résolve des problèmes de fuite de mémoire.

Si le jeu Black Myth Wukong du studio de développement chinois Game Science tourne mieux sur PC que sur PS5, il ne tourne pas du tout sur les machines concurrentes. Ce titre, adapté du roman La Pérégrination vers l’Ouest, est en effet absent du catalogue de Microsoft.

Étant un succès mondial retentissant, il est tout de même étrange que le géant de Redmond ne veuille pas de sa part du gâteau. Malheureusement pour lui, si un portage sur Xbox Series S et X est bien en chantier, sa réalisation se heurte à des problèmes techniques très handicapants.

Cela fait quelque temps déjà que les joueurs sont au courant, mais Microsoft et Game Science sont restés muets quant aux causes des dits problèmes. De nouvelles informations viennent éclaircir un peu la situation. Black Myth Wukong sur les machines de Microsoft ne fonctionne pas correctement et est victime de gros problèmes de fuite de mémoire (memory leak).

Ce bug particulièrement sévère provoquerait des plantages du jeu et ralentirait fortement le développement de la version Xbox. La situation serait telle que la sortie du jeu sur ces machines serait reportée indéfiniment tant qu’il ne sera pas optimisé sur Series S et X.

Black Myth Wukong plante sur Xbox Series

Malheureusement pour Game Science, le jeu n’aurait pas réussi les tests de détection de bugs des Xbox, ce qui compliquerait encore plus la tâche du studio. Les fuites de mémoire surviennent lorsque le jeu ne libère pas la mémoire qu’il n’utilise plus, ce qui finit par épuiser les ressources disponibles et provoquer des pertes de performances puis un crash du titre.

Corriger les fuites de mémoire nécessite un débogage approfondi et une refactorisation du code, ce qui complique davantage le processus. La situation de Black Myth Wukong sur Xbox est donc préoccupante. Heureusement, les développeurs ainsi que Microsoft sont à la tâche afin de résoudre le problème le plus rapidement possible.

Étrangement ce n’est pas la première fois que les Series S et X rencontrent des problèmes similaires. Baldur’s Gate 3 avait également été victime de bugs similaires sur la version inférieure de la console.

Une autre victime de la Series S ?

Black Myth Wukong n’est donc pas un cas isolé, les machines de Microsoft semblent impacter le développement des jeux et donneraient du fil à retordre aux studios. Selon Remedy Entertainment, la Series S n’est pas assez puissante pour faire tourner Alan Wake 2 dans les meilleures conditions possibles.

La machine briderait le potentiel des jeux et forcerait les développeurs à travailler davantage sur les versions Series S des jeux afin d’offrir une expérience convenable aux joueurs. C’est notamment la VRAM qui limiterait la console, avec seulement 10 Go de mémoire partagée.

Alors que les jeux récents demandent de plus en plus de mémoire vive (entre 8 et 16 Go pour la plupart sur PC), les capacités de la Series S semblent limitées. Si Game Science n’a pas incriminé cette version de la machine de Microsoft, il est possible que ce soit elle qui ralentisse le développement de Black Myth Wukong.