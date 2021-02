Test de la RTX 3060 mobile configurée avec des TGP différents

Depuis hier, les fabricants proposent des PC portables munis d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 mobile ; et comme mentionné dans une précédente actu, il peut y avoir d’importantes disparités en matière de performances en fonction du TGP de la carte. En effet, NVIDIA laisse une belle marge de manœuvre pour le configurer, avec une plage allant de 60 à plus de 115 W pour la RTX 3060. Le site Techspot a testé la référence sur plusieurs jeux, dont Control ou Red Dead Redemption 2, avec des TGP (Total Graphics Power) différents : 80 W et 115 W.

Pour cela, Tim Schiesser a mobilisé un ordinateur portable XMG Apex 17 décliné en deux configurations. Le premier s’arme d’un processeur Ryzen 7 5800H et d’une RTX 3060 configurée à 115 W ; le second, d’un processeur Intel Core i7-10870H et d’une RTX 3060 configurée à 80 W. Naturellement, le processeur a une incidence. Afin de contrer ce biais, TechSpot a principalement testé des titres plus exigeants avec la carte graphique qu’avec le processeur. Ainsi, le site indique que dans la plupart des cas, le GPU représente bien le facteur limitant. Enfin, notez que les PC portables bénéficient de la fonction Max-Q Dynamic Boost. Celle-ci est susceptible d’octroyer 15W de puissance supplémentaire au GPU lorsque le CPU n’est pas beaucoup sollicité.

Une RTX 3060 80 W équivalente à une RTX 2070 Max-Q 90 W

En ce qui concerne les performances globales, la RTX 3060 à 80 W est supérieure de 19 % en moyenne à une RTX 2060 à 90 W. Concrètement, elle se situe au niveau d’une RTX 2070 Super Max-Q à 90 W en Full HD. À une exception notable toutefois, Cyberpunk 2077 avec ray tracing (la RTX 2070 Super possède 36 cœurs RT, contre 30 pour la RTX 3060).

Entre une RTX 3060 à 80 W et une à 115 W, TechSpot rapporte un écart de performance moyen de 11 %. Il y a cependant de fortes différences selon les jeux, notamment Gears 5 et Metro Exodus.

Hélas, la RTX 3060 configurée à 60 W n’a pas été mises à l’épreuve. L’intervalle entre celle-ci et un modèle 115 W promet d’être conséquent.