Voici comment savoir si un PC portable embarque une RTX 3000 Max-Q

En début d’année, NVIDIA a officialisé ses GeForce RTX 3000 mobiles ; les RTX 3070 et RTX 3080 sont disponibles dans des ordinateurs portables depuis le 26 janvier, tandis que la RTX 3060 le sera dès demain, le 2 février. La marge laissée aux OEM pour configurer le TGP de la carte en fonction des capacités de refroidissement de la machine est assez large. Pour une RTX 3080 par exemple, le GPU peut être configuré à 80 W ou plus de 150 W. Par conséquent, les clients doivent jongler avec des modèles Max-Q et Max-P, les premiers se destinant aux machines compactes.

Pour celles-ci, Max-Q est un argument de vente (la plateforme Max-Q est d’ailleurs passée à sa troisième génération, synonyme de Dynamic Boost 2.0 et de Resizable BAR notamment) : machine plus silencieuse, moins énergivore. Toutefois, c’est logique, en performance pure, une carte Max-Q, dont le TGP est moindre, reste inférieure à une carte Max-P (d’ailleurs, en l’état, nous ignorons si la différence concerne uniquement le TGP ou d’autres critères) ; certains fabricants peuvent donc préférer omettre cette précision. En effet, en pratique, rien ne les oblige à le renseigner sur la fiche technique de leurs PC. Pour le découvrir, il faudra parfois aller directement voir dans le panneau de configuration.

Plusieurs clichés du GPU GA106 de la RTX 3060

Max-Q Technologies

La manipulation, expliquée par Tom’s Hardware US, n’est pas très complexe. Il suffit de se rendre dans le panneau de contrôle NVIDIA puis d’accéder aux « informations sur le système » dans le coin inférieur gauche. Une fenêtre s’ouvre. Celle-ci fournit divers renseignements, comme la version du pilote ou le nombre de cœurs CUDA. Dans le cas d’un PC estampillé Max-Q, un champ « Max-Q Technologies » apparait ; sinon, c’est parce qu’il ne s’agit pas d’un GPU Max-Q. Autrefois, il était possible de vérifier directement le TGP ; une possibilité supprimée depuis la version 461.40 du pilote.

Comme le rapportent nos confrères de Tom’s Hardware US, ce manque de clarté risque de causer de la confusion chez les consommateurs. Jugez plutôt : il existerait déjà 28 références différentes de RTX 3060, RTX 3070 et RTX 3080, lesquelles se distingueraient par des TGP, des fréquences GPU et des fréquences mémoire variées.

Il faudra donc se montrer vigilant lors de l’achat d’un PC portable. Entre deux machines armées génériquement d’une RTX 3080 par exemple, l’écart de performance peut être conséquent. Bref, cette variété va accentuer la relevance des tests distinctifs pour les ordinateurs portables.