Test HyperX Alloy Rise 75 : Un clavier mécanique très agréable et discret

HyperX continue de proposer des produits innovants et haut de gamme depuis son rachat par HP, mais toujours à un tarif très intéressant. Le Alloy Rise 75% est un clavier mécanique au format 75%, donc du TKL par définition, qui offre un confort de frappe assez exceptionnel.

Quel est le prix du HyperX Alloy Rise 75 ?

Le HyperX Alloy Rise 75 est un clavier mécanique haut de gamme, mais contrairement à certains concurrents, il n’est pas vendu à un tarif excessif. En effet, le clavier se trouve à 169,99€ sur le site du constructeur. Il est également possible de le trouver à un tarif plus intéressant si vous l’achetez via des marketplaces.

HyperX Alloy Rise 75 : les caractéristiques techniques

Le HyperX Alloy Rise 75 est un clavier mécanique doté de pas mal de fonctionnalités très intéressantes, il embarque notamment un capteur de luminosité ambiante, lui permettant d’adapter automatiquement le rétro-éclairage des LEDs sous les keycaps. Voici ses caractéristiques complètes :

Compatibilité : PC, PlayStation, Xbox

PC, PlayStation, Xbox Logiciel : HyperX Ngenuity

HyperX Ngenuity Type de switchs : HX Red – Linéaires

HX Red – Linéaires Fréquence d’actualisation : 8000 Hz

8000 Hz Matériau des keycaps : PBT

PBT Durée de vie des switchs : Jusqu’à 80 millions d’activations

Jusqu’à 80 millions d’activations Poids : 1,31 kg

Design et packaging

Dans le pack, qui est tout de même assez complet, on retrouve le juste nécessaire et ça suffit très bien. Le HyperX Alloy Rise 75 arrive avec :

Son dongle de connexion USB

Un câble de charge USB-C vers USB-A

Un outil permettant de retirer les keycaps et les switchs

En effet, ce clavier peut se démonter un peu comme vous le souhaitez, ses switchs peuvent se changer à la volée. Esthétiquement parlant, le produit est tout de même assez épais.

On note déjà, sur le dessus de ce dernier, des touches en PBT. Là où certains constructeurs ont eu du mal avec ce matériau, proposant un rétro-éclairage parfois pas exceptionnel, ici, c’est excellent. Le rétro-éclairage passe très bien au travers des touches, et ce, même en pleine journée, quand la luminosité ambiante est élevée.

Une autre chose très importante à noter également, c’est la coque en métal dans laquelle arrive le HyperX Alloy Rise 75. En effet, le clavier nu n’est pas très élégant, mais avec cette belle coque en métal magnétique, il retrouve un habillage très simple mais soigné. Il est par ailleurs possible de changer cette dernière, si vous souhaitez personnaliser votre clavier.

Ce n’est pas le seul élément que l’on peut changer dans ce clavier ultra-personnalisable, les keycaps également peuvent être changés, ainsi que la molette rotative présente sur la partie supérieure droite. Laquelle permet de régler le volume, ou bien de couper le son en appuyant dessus.

Sur les tranches latérales, le HyperX Alloy Rise 75 offre un rétro-éclairage RGB, qui se voit certes peu, mais dans la nuit, ça fait son petit effet, si vous n’avez pas trop de lumières ambiantes.

C’est à l’arrière que se trouve le connecteur USB-C permettant de charger le clavier, ainsi que l’emplacement USB-A pour ranger le dongle de connexion. Lequel est intégré dans le clavier lorsque l’on déballe ce dernier. Enfin, on y trouve également le bouton d’allumage du produit, avec trois positions, permettant soit de l’éteindre et de l’utiliser en filaire uniquement, soit de l’utiliser en Bluetooth, ou bien en sans-fil 2,4 GHz, à l’aide du dongle fourni.

Sous le clavier, se trouvent les quatre patins en caoutchouc, assurant sa stabilité. Comme sur tous les modèles, sur l’arrière, il y a les deux traditionnels patins escamotables, permettant de surélever cet HyperX Alloy Rise 75. Cependant, nous ne les avons pas utilisés, vous verrez pourquoi.

Esthétiquement parlant, ce clavier est donc très bon. Il est quelque peu dommage qu’il soit aussi massif, mais un tel poids et une telle épaisseur ne lui confèrent que de la robustesse et une impression de qualité, mais c’est clair qu’à côté d’un DeathStalker V2 Pro, c’est un produit nettement plus épais.

Un confort de frappe optimal

Nous avions déjà apprécié HyperX pour ses écrans de qualité, alors que valent les périphériques, à commencer par les claviers ? Le HyperX Alloy Rise 75 se débrouille franchement bien. En effet, les switchs rouges sont un plaisir à utiliser.

Nous avons pu rédiger quelques tests avec ce clavier, au début, il est clair que ce n’est pas évident. S’adapter depuis un Corsair K100 Air, un des claviers mécaniques les plus fins, à un clavier nettement plus épais à touches semi-flottantes, n’est pas de tout aisé. Mais après quelques lignes, on commence à s’y faire et surtout, on constate une fluidité dans la frappe absolument exceptionnelle.

Ce que nous avons noté, nonobstant la frappe très agréable, c’est le bruit. Les touches sont un peu bruyantes certes, mais des mousses d’isolation dans le clavier permettent d’étouffer un peu ce son, pour un rendu très qualitatif.

Bien évidemment, les switchs sont pré-lubrifiés, sur un tel clavier, c’est essentiel. Cela lui confère une douceur de frappe que nous avons très grandement appréciée.

Maintenant, pourquoi n’avons-nous pas sorti les patins escamotables ? Tout simplement, car ce clavier est déjà assez haut comme ça, il adopte une forme qui n’incite pas forcément à les sortir, tant l’inclinaison par défaut du produit est bonne. Nous avons donc pu rédiger quelques actualités et tests sans avoir besoin de modifier quoi que ce soit.

HyperX Ngenuity : un logiciel très bien travaillé

Lors de l’installation du logiciel, on nous demande immédiatement de faire une mise à jour du firmware du clavier. Une fois le dongle déconnecté et le clavier branché en filaire, on peut faire cette mise à jour. Suivez les étapes, car ensuite, il faut reconnecter le dongle pour la seconde mise à jour, toujours avec le clavier branché.

HyperX Ngenuity est simple et intuitif. On peut facilement y régler les paramètres de luminosité dans un premier volet, avec divers effets programmés, ainsi que la vitesse des effets RGB.

Dans un second volet, on peut réassigner les touches à une fonction du clavier, de la souris, multimédia, macro, un raccourci Windows…

Il existe également un mode jeu sur cet HyperX Alloy Rise 75, permettant de couper certaines fonctionnalités comme la touche Windows, les raccourcis Alt + Tab ou Alt + F4, ainsi que Ctrl + Echap.

On peut également paramétrer jusqu’à 10 profils, pour activer celui qui nous semble intéressant lors d’une session de jeu, de montage vidéo, de travail, …

Une autonomie très convenable

HyperX nous vante environ 80 heures d’utilisation avec le rétro-éclairage activé. Cependant, il faut laisser ce dernier en mode automatique, avec le capteur de luminosité ambiante, afin de profiter d’une autonomie qui s’en rapproche.

Nous avons pu mesurer une autonomie d’environ 78 heures en utilisation avec le rétro-éclairage allumé. Sans le rétro-éclairage, le constructeur promet jusqu’à 1500 heures d’autonomie. Il est évident qu’à moins de tester le clavier pendant plusieurs mois, nous n’avons pas pu vérifier cette information qui semble ambitieuse toutefois, gardez en tête que ça serait en Bluetooth uniquement.

