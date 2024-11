Test HyperX Cloud III Wireless : que vaut le casque légendaire dans sa troisième version ?

Pour la troisième version de son casque haut de gamme, HyperX propose un Cloud III Wireless au look assez connu. Si le design change peu, les performances sont-elles toujours au niveau ? La réponse dans ce test.

Le HyperX Cloud III Wireless est le casque haut de gamme du constructeur. Légendaire par ses performances depuis de nombreuses années, la troisième version s’annonce encore meilleur. Voyons ce qu’il vaut vraiment dans ce test complet, sachant que nous avons forcément de grandes attentes sur ce casque qui a su au fil des ans, se positionner parmi les meilleurs.

9/10 HyperX Cloud III Wireless 99.98€ Voir le verdict Très bonne qualité sonore

Microphone de qualité

Son spatial DTS:X

Autonomie d'environ 120 heures Le même look inchangé

Câble USB-C fourni assez court

Le monde des casques gamer est assez fermé, bien qu’il se soit largement étoffé au fil des dernières années. Quelques marques proposent des modèles très intéressant, le reste globalement ne vaut pas le coup, c’est de la chinoiserie de basse qualité. Nous avions déjà testé rapidement le Razer Nari il y a quelques années, qui proposait de bonnes performances, mais surtout, nous avions aussi été satisfaits du Cloud Alpha de chez HyperX.

Alors, nous avons totale confiance en cette nouvelle mouture pour 2024, cependant, ne jamais lever la garde trop vite, que vaut cet HyperX Cloud III Wireless ?

Quel est le prix du HyperX Cloud III Wireless ?

Le HyperX Cloud III Wireless est disponible sur le site du constructeur au prix indicatif de 149,99€. Ce dernier est trouvable moins cher sur certains sites de revendeurs toutefois. Vous pouvez le trouver en effet à un tarif plus intéressant si vous l’achetez sur des matketplaces.

HyperX Cloud III Wireless : les caractéristiques techniques

Le HyperX Cloud III Wireless est un casque gamer milieu / haut de gamme sans fil. Il ne propose pas de rétro-éclairage comme les modèles de chez Razer notamment, simplement un confort optimal et de bonnes performances audio. Voici ses caractéristiques complètes :

Compatibilité : PC, PS5, PS4, Nintendo Switch

PC, PS5, PS4, Nintendo Switch Logiciel : HyperX Ngenuity

HyperX Ngenuity Connectivité : 2,4 GHz via dongle fourni

2,4 GHz via dongle fourni Réponse en fréquence : 10 Hz à 21 kHz

10 Hz à 21 kHz Impédance : 64 Ω

64 Ω Sensibilité : 111,94 dBSPL/mW à 1 kHz

111,94 dBSPL/mW à 1 kHz Taille des transducteurs : 53 mm

53 mm Matériau des coussinets : Similicuir

Similicuir Autonomie : Jusqu’à 120 heures

Jusqu’à 120 heures Poids : 342 grammes

Design et packaging

Si vous connaissez déjà le casque HyperX Cloud III filaire, le modèle sans fil ne vous surprendra pas : leur design est identique à une exception près. À l’endroit où se trouvait le câble, on trouve désormais un bouton d’alimentation.

Le Cloud III Wireless perpétue ainsi ce style sobre et intemporel qui caractérise la gamme depuis plusieurs générations. Ses écouteurs arrondis en métal sont maintenus par des arceaux en aluminium robuste, en forme de Y, reliés à un bandeau minimaliste tout simple, bien loin de certains autres constructeurs plus extravagants.

Contrairement à certains modèles précédents, les pièces de similicuir ne comportent pas les coutures bicolores HyperX. À la place, l’arceau est recouvert de similicuir tout doux, tout comme les coussinets moelleux. L’ensemble est bien rembourré pour un confort optimal. Malgré un look simple en apparence, le casque se révèle très solide : il ne grince ni ne plie sous la pression, et peut être rangé sans crainte dans un sac.

Sur les écouteurs, se trouvent des boutons et molettes, lesquels permettent d’allumer le casque, de régler le volume ou bien encore de couper le micro si besoin. Un connecteur USB-C permettant de charger le Cloud III Wireless est également disponible. Ce que l’on peut regretter toutefois, c’est qu’aucune indication ne dit quel est l’écouteur gauche et quel est l’écouteur droit.

Certes, une fois le microphone installé, on le sait rapidement, mais imaginez que vous n’installiez pas le micro pour une quelconque raison ?

Dans l’ensemble, les finitions du HyperX Cloud III Wireless sont excellentes. Le casque reprend ce que propose la marque depuis le début, en améliorant certains points, mais il se repose également pas mal sur des acquis, rien de dramatique toutefois ici, comme les acquis sont bons !

Un casque confortable sur les oreilles

Le casque offre une force de serrage modérée, suffisante pour rester bien en place sans provoquer d’inconfort. Même après plusieurs heures d’utilisation, aucun point de pression désagréable ne se fait sentir, que ce soit sur la tête ou autour des oreilles.

Le similicuir est certes moins idéal que le tissus sport pour les oreilles, surtout en été. Mais justement, nous testons ce casque en hiver, donc ça tombe bien ! Le HyperX Cloud III Wireless est justement très agréable sur les oreilles et ce, même avec son similicuir. Ce matériau, qui se déforme un peu plus facilement que certains tissus rembourrés d’une épaisse couche de mousse, permet une très bonne tenue.

Concernant l’arceau sur la partie supérieure, on ne le sent qu’à peine, il se fera vite oublier au fil des heures où vous aurez le casque sur la tête.

La qualité audio au rendez-vous

Le HyperX Cloud III Wireless est toujours aussi bon niveau performances audio. Avec ses haut-parleurs de 53 mm, le casque offre un son puissant, au point que même à 50 % du volume, c’est parfois un peu trop. L’isolation passive est efficace, bloquant les bruits extérieurs à des volumes modérés et assurant une écoute immersive.

Le casque privilégie les basses, mais celles-ci peuvent manquer de précision et devenir peu précises. Parfois, les basses dans la musique, bien que présentes, manquent parfois de clarté par rapport à des casques plus haut de gamme. Les médiums et les aigus se démarquent mieux. Cependant, le son reste suffisamment plaisant pour accompagner vos morceaux préférés.

Le son surround virtuel, bien que prometteur pour le gaming, n’est pas idéal pour écouter de la musique. Activé, il amplifie la sensation de confusion sonore, rendant les aigus étouffés et le rendu général déséquilibré. En revanche, en situation de jeu, il est idéal pour localiser les ennemis plus facilement.

Enfin, parlons du microphone, ce dernier est détachable et identique à celui du modèle filaire, mais souffre légèrement des limites du sans-fil. Le traitement audio peut introduire des artefacts de compression, et la voix perd un peu en richesse comparée à la version filaire. Il reste toutefois très bon, l’un des meilleurs microphones de casque gaming.

HyperX Ngenuity toujours au top

Comme avec chaque produit de la marque, sur Ngenuity, il faut commencer par installer le pilote pour le casque précisément. Mais ça ne dure que quelques secondes (selon votre connexion), c’est donc assez rapide et pas très dérangeant.

Ici, le casque étant très simple, le logiciel ne présente qu’un seul volet avec les réglages du volume, du micro, la possibilité d’écouter le micro en retour sur le casque, l’activation du son DTS:X et divers égaliseurs pré-configurés.

Autonomie très correcte

HyperX promet jusqu’à 120 heures d’autonomie avec son Cloud III Wireless. C’est énorme, comparé à pas mal de casques de gamme similaire, c’est généralement deux à trois fois plus. Forcément, le casque n’ayant qu’une petite LED d’activité et pas de rétro-éclairage, ce dernier peut se permettre d’offrir une autonomie assez solide.

Bonne nouvelle, c’est respecté, on a globalement plus de 115 heures d’autonomie avec cet HyperX Cloud III Wireless selon nos mesures, avec la possibilité de monter à 120 heures en diminuant un peu le volume.

HyperX Cloud III Wireless : notre verdict