Test Asus ROG Raikiri II Xbox Wireless : une manette performante pour joueurs exigeants

Asus a présenté en ce début d’année, la Raikiri II Xbox Wireless, une manette haut de gamme pour joueurs exigeants. Avec cet accessoire titillant les 200€, Asus reste dans le premium, avec des performances solides.

La ROG Raikiri II Xbox Wirreless arrive avec une pochette de transport. © Charles pour Tom’s Hardware

9/10 Asus ROG Raikiri II Xbox Wireless 209€ Voir le verdict Performances des joysticks

Réactivité des touches

Gâchettes personnalisables

Connectivité complète

Station de charge incluse

Très bonne autonomie Touches non rétro-éclairées

Aspect "cheap" des pieds du dock

Obligation d'utiliser la page web pour la configurer

Asus dégaine la Raikiri II et pose directement la question qui tue : est-ce qu’une manette Xbox/PC a enfin le droit de coûter aussi cher que certaines cartes graphiques d’il y a dix ans ? La réponse est brutale : oui, à condition d’être absolument parfaite. Et pour la première fois depuis l’Elite Series 2, une marque ose réellement tout changer : joysticks TMR anti-dérive, micro-switchs partout (même sur les gâchettes), palettes arrière, dock de charge et une réactivité qui fait passer la concurrence pour des jouets. Reste à savoir si ces innovations valent vraiment le prix d’une petite console… ou si Asus s’est simplement laissé emporter par son propre délire ROG.

​💶​ Quel est le prix de la Raikiri II Xbox Wireless ?

La Asus ROG Raikiri II Xbox Wireless est commercialisée par Asus au prix de 199,99€. Elle est toutefois trouvée à des prix différents chez les divers revendeurs, parfois plus chers. Ce, en raison d’une demande importante en début de commercialisation.

​⚙️​ Asus ROG Raikiri II Xbox Wireless : les caractéristiques

Le ROG Raikiri II Xbox Wireless est une manette assez lourde en mains, car elle est dotée d’une batterie. Voici ses caractéristiques complètes :

Compatibilité : Xbox / PC (Windows 10 / 11)

Xbox / PC (Windows 10 / 11) Connectivité : Filaire / 2,4 GHz (avec dongle) / Bluetooth

Filaire / 2,4 GHz (avec dongle) / Bluetooth Poids : 345 grammes (avec câble)

345 grammes (avec câble) Dimensions : 155 × 105 × 65 mm

155 × 105 × 65 mm Connectique : USB-C / Jack 3,5 mm

USB-C / Jack 3,5 mm Câble fourni : Oui : 2,5m

Oui : 2,5m Joysticks : Technologie TMR anti-dérive + 2 embouts hauts interchangeables inclus

Technologie TMR anti-dérive + 2 embouts hauts interchangeables inclus Autonomie : Environ 50 heures (sans RGB ni vibrations)

Environ 50 heures (sans RGB ni vibrations) Rétro-éclairage : 2 bandes + logo central

​🖼️​ Un design simple et sobre

Asus ROG a fait un choix bien simple avec cette nouvelle manette, celui de la sobriété. La ROG Raikiri II Xbox Wireless est simple, mais jolie. Avec quelques traces de rétro-éclairage RGB sur, notamment deux lignes sur les bords, et le logo Asus ROG au centre, c’est cependant tout ce à quoi nous avons droit.

Le support permet de charger et ranger la manette. © Charles pour Tom’s Hardware

Les touches quant à elles, ne sont pas rétro-éclairées, et c’est fort dommage. En effet, l’écriture des lettres sur A/B/X/Y est assez sombre, ce qui ne permet pas de les voir aisément. Ce n’est pas un problème pour les joueurs Xbox habitués, mais pour les novices qui souhaitent se mettre à la manette, ce n’est pas vraiment aisé.

Le logo et les tranches sont illuminés. © Charles pour Tom’s Hardware

La face supérieure se divise en deux parties, avec en bas, un plastique lisse avec un logo ROG très discret. Sur la partie supérieure, se trouve un plastique légèrement texturé, pas désagréable au toucher.

Le logo ROG sur la droite est quasiment invisible. © Charles pour Tom’s Hardware

Si l’on retrouve les touches classiques d’une manette de Xbox, sur le haut, se trouvent également quelques touches supplémentaires.

Sur l’arrière, on retrouve les classiques gâchettes à gauche comme à droite, au nombre de deux à chaque fois. C’est au-dessous de la souris que des loquets, permettent de les verrouiller, pour une utilisation non progressive de ces dernières.

Le port USB-C permet la charge et l’utilisation câblée. © Charles pour Tom’s Hardware

Au-dessous de la ROG Raikiri II Xbox Wireless, on retrouve également quatre touches activables via le majeur et l’annulaire, comme sur une manette classique de Xbox. C’est ici que sont placés également, le bouton d’appairage, en cas de besoin, ainsi que les interrupteurs de connexion. Ces derniers permettent de connecter la manette à un PC ou une Xbox, et de l’utiliser en Bluetooth, filaire ou 2,4 GHz avec le dongle fourni.

Le dongle USB se range dans la manette. © Charles pour Tom’s Hardware

Lequel dongle se range dans la manette, sous une petite trappe idéalement amovible. Bien évidemment, on y trouve également le connecteur trois points, afin de charger la manette sans fil. Si cette dernière est dotée d’un port USB-C, la charger via son dock est plus confortable. Elle est également équipée d’un report de prise Jack 3,5 mm, pour y brancher un casque.

Un logo Republic Of Gamers est présent au dos. © Charles pour Tom’s Hardware

Un dock de charge avec des pieds à monter est également fourni dans le lot. On regrette toutefois que l’installation des pieds ne soit pas plus qualitative, sur une manette à ce prix-là.

🕹️​ Une personnalisation mesurée

Contrairement à la Revolution X Pro précédemment testée, on ne peut pas modifier sa ROG Raikiri II à volonté. La seule personnalisation que l’on peut offrir à cette manette, c’est une nouvelle paire de joysticks. Si vous souhaitez des joysticks plus longs, afin d’optimiser votre confort de jeu et de minimiser les contorsions de vos doigts, c’est possible.

Un jeu de joysticks supplémentaires, plus grands, est fourni. © Charles pour Tom’s Hardware

En effet, les modèles installés par défaut sont assez basiques, et de petite taille. Pour les utilisateurs ayant des mains assez grandes, ce n’est pas toujours l’idéal. Cependant, ne comptez pas sur de la personnalisation à foison avec cette manette, ce n’est pas à l’ordre du jour.

​​⚡​ Performances de réactivité

Asus ROG fourni avec, des joysticks TMR anti-dérive. Ces derniers adoptent la technologie TMR (Tunnel Magneto-Resistance). C’est une technologie permettant d’améliorer nettement la fiabilité dans le temps, ainsi que la précision en jeu.

La majorité des touches sont dotées de micro-switchs. © Charles pour Tom’s Hardware

Les joysticks offrent un confort de jeu optimal. Ils ne sont pas trop raides, ni trop souples, l’équilibre est bien dosé. Ce qui est clair, c’est que ça change radicalement des joysticks d’une manette de Xbox basique. La sensation de contrôle de chaque mouvement semble meilleure, et on ne tombe pas directement en butée de joystick à chaque mouvement important.

Les joysticks sont tous identiques. © Charles pour Tom’s Hardware

La pression à exercer n’est pas énorme, elle permet une meilleure endurance. Toutefois, la majorité des joueurs ne sentiront pas de différence notable. L’effet est surtout pour les joueurs compétitifs, qui doivent faire preuve d’une réactivité parfaite pendant de longues heures.

Les touches A/B/X/Y sont assez peu visibles. © Charles pour Tom’s Hardware

Les touches A/B/X/Y de la manette sont également très réactives, avec la technologie micro-switchs que propose Asus sur cette manette. Elle est également présente dans le D-Pad, mais aussi à d’autres endroits de la manette. La sensation est agréable, elle donne une véritable impression de clics de souris. Ces touches, qui changent totalement des touches à membrane classiques, sont nettement plus réactives même pour les joueurs occasionnels.

Les gâchettes sont double fonctionnalités. © Charles pour Tom’s Hardware

Ce n’est pas tout, on retrouve également ces micro-switchs dans les gâchettes LR et RT. Ces dernières, dotées de double fonctionnalité, permettent une course longue ou au contraire, très courte avec un clic plutôt qu’une progression. Lorsque l’on les bloque, ce sont les micro-switchs qui prennent le relais, pour une réactivité là encore au rendez-vous.

​​🎮​ Confort en main et connectivité

En mains, la ROG Raikiri II Xbox Wireless offre de très belles prestations. Toutes les touches sont aisément accessibles, et les joysticks interchangeables seront très appréciés par certains utilisateurs.

Un port Jack 3,5 mm permet de brancher un casque. © Charles pour Tom’s Hardware

Le seul point que nous avons regretté ici, c’est la course très faible des joysticks quand on clique dessus. C’est à peine perceptible, un joueur très concentré dans sa partie pourrait avoir du mal à bien ressentir chaque clic.

Les liserés RGB sur les tranches sont discrets. © Charles pour Tom’s Hardware

En revanche, les effets de vibration intégrés sont très bien réalisés, en parfaite synchronisation avec ce qu’il se passe à l’écran, et pas trop agressifs.

Niveau connectivité, c’est très bon. Asus ROG propose ici une triple connectivité, avec un mode filaire, un mode Bluetooth et un mode 2,4 GHz. Ce dernier s’active via le dongle USB fourni avec la manette. On peut également choisir le mode Xbox ou PC, afin de connecter la ROG Raikiri II Wireless au bon appareil. Notez que le Bluetooth, certes, use moins rapidement la batterie, mais offre une réactivité nettement moindre que la connexion 2,4 GHz.

​​🖥️​ Logiciel Armoury Crate : enfin pas vraiment

Comme tout élève modèle, nous avons installé Armoury Crate pour paramétrer les divers réglages de la ROG Raikiri II Xbox Wireless. Mais Asus a lancé un nouvel outil, Gearlink. Ce dernier ne semble s’ouvrir que dans un navigateur, et laisser Armoury Crate de côté. Certes, le logiciel détecte le matériel, mais nous avons du ouvrir une fenêtre Chrome pour accéder à l’ensemble des paramètres de la manette.

Le premier volet présente les réglages globaux de la manette. © Charles pour Tom’s Hardware

Dans ce cas, à quoi bon faire un logiciel dédié si c’est pour aller sur une page internet ? Ladite page, au passage, non compatible avec Firefox notamment, mais avec Chrome fort heureusement. C’est assez étonnant.

Les paramètres sont nombreux. © Charles pour Tom’s Hardware

Dans le menu “Paramètres”, il est possible de régler le déclenchement des gâchettes, mais également les sticks, les vibrations et les boutons.

Même à 50%, l’éclairage est assez puissant. © Charles pour Tom’s Hardware

Les effets d’éclairage peuvent se régler facilement, avec divers modes prédéfinis. La vitesse ainsi que la luminosité sont également paramétrables. Attention toutefois, plus vous augmentez la luminosité, plus la batterie s’usera rapidement.

L’indicateur de batterie est présent … uniquement sur le site. © Charles pour Tom’s Hardware

Le niveau de batterie et le délai de mise en veille peuvent se paramétrer facilement. On regrette toutefois de ne pas avoir une indication du niveau de batterie sur Armoury Crate.

​🔋​ Autonomie : quasiment illimitée ?

Asus annonce 50 heures d’autonomie en mode 2,4 GHz, à deux conditions toutefois. Vous devrez désactiver le rétro-éclairage de la ROG Raikiri II Wireless, et les vibrations. Bien sûr, vous n’y connectez pas de casque, mais ça va de soi.

Le connecteur de charge sans fil est un trois points. © Charles pour Tom’s Hardware

Avec autant d’autonomie, on peut se dire qu’on ne la recharge au final pas si souvent, mais détrompez-vous. Grâce au dock fourni par le fabricant, on la pose en charge à chaque fois qu’on a fini de l’utiliser, ce qui lui donne une autonomie quasiment illimitée. Si vous la laissez charger à chaque fois, nul risque de tomber en rade de batterie au bout de 2 heures de jeu.

​🧐​ Asus ROG Raikiri II Xbox Wireless : notre verdict