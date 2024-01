TF1 et M6 forcent les clients Orange à regarder les publicités des programmes enregistrés

Les petits malins qui enregistraient leurs programmes favoris pour les regarder en zappant les publicités viennent d’être rattrapés par la patrouille : à la demande de TF1 et de M6, Orange ne permet plus de passer en avance rapide les publicités des programmes enregistrés.

© Orange

Si vous êtes abonné Orange et que vous constaté l’impossibilité de faire une avance rapide pour les publicités des enregistrements effectués sur les chaînes du groupe TF1 et M6, inutile de vous en prendre à votre télécommande, à votre décodeur TV ou à votre Livebox 7 : ce n’est pas une défaillance ni une panne réseau comme celle ayant touché la messagerie Orange, mais bien un choix délibéré. En effet, pour des motifs financiers et à la suite d’une demande des deux parties, Orange a désactivé cette fonctionnalité.

De nombreux utilisateurs ont exprimé leur mécontentement sur les forums d’assistance d’Orange. Une discussion titrée « IMPOSSIBLE DE ZAPPER LA PUB » lancée le 9 janvier dernier atteint désormais 27 pages.

À lire > YouTube fait l’expérience de pubs plus longues mais moins nombreuses

Orange n’a pas pris la peine d’avertir ses clients

Elle débute par un message d’un certain « ReneTaupiere » qui écrit : « J’ai un cas que je n’ai jamais rencontré auparavant : je regarde un programme de TF1 enregistré depuis le décodeur télé et je ne peux pas avancer la pub mais je peux avancer dans l’émission. Y a t il un « truc » qui a été mis en place pour ne plus pouvoir zapper la pub dans un enregistrement ??? ».

La réponse officielle épinglée est la suivante : « Bonjour à tous, À la demande des éditeurs, il n’est pas possible d’avancer rapidement sur les publicités des programmes enregistrés. Je vous remercie de votre compréhension. »

Même version sur le réseau social X, ou une dénommée Anaïs, membre d’Orange Conseil, précise : « Bonjour à tous, Effectivement, les groupes TF1 et M6 ont demandé à Orange de bloquer l’avance rapide pendant les pubs sur les enregistrements. Cela concerne les chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, M6, W9 et 6ter. »

Bonjour à tous,

Effectivement, les groupes TF1 et M6 ont demandé à Orange de bloquer l'avance rapide pendant les pubs sur les enregistrements.

👉 Cela concerne les chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, M6, W9 et 6ter.

Anaïs — Orange conseil (@Orange_conseil) January 11, 2024

Concrètement, la tentative se solde par un échec pavoisé du message « action impossible ».

© AlanXV / Orange

De la publicité plus seulement cantonnée au replay

Il y a quelques mois, un autre opérateur, Bouygues (qui fait partie du même groupe que TF1), avait déjà été sollicité sur un sujet similaire, bien que portant sur les publicités imposées pour les programmes enregistrés dans le cloud (et non en local).

L’assistance expliquait alors que « lors de la lecture d’un enregistrement sur les chaines du groupe TF1 (TMC, TFX, TF1 série films et LCI) et du groupe M6 (W9, 6TER, Paris Première et Téva), l’avance rapide sur les publicités automatiques n’est pas possible » ; en revanche, elle le restait pour les publicités classiques.

Il semble néanmoins que la politique d’Orange soit inédite, puisque concernant la pub dans l’enregistrement, c’est-à-dire celle diffusée en direct à la télévision au cours du programme, et non les annonces qui précèdent la diffusion en Replay (voire celles qui s’intercalent arbitrairement au milieu du programme) ou l’enregistrement cloud comme pour Bouygues.

Bref, comme pour YouTube, qui avait récemment mené l’offensive contre les bloqueurs de pub, du côté de la télévision, les annonceurs ont aussi la dent dure. Du côté des clients Orange, beaucoup se plaignent du silence de la société, qui n’a pas jugé pertinent de les informer. D’ailleurs, certains rapportent que le service client (3900) était totalement méconnaissant de ces changements.

Notez que les chaînes du groupe France Television ne sont pas touchées par le phénomène mentionné ici chez Orange, et que Gulli, qui appartient pourtant au groupe M6, a aussi l’air d’être épargnée.

Source : Orange via Next