Thermaltake présente son boîtier Core P6 TG : ouvert ou fermé ?

Thermaltake ajoute un nouveau boîtier moyen tour à son catalogue, le P6 Core TG (et sa variante Core P6 TG Snow), un modèle qui reprend plusieurs fonctionnalités du P5. Le châssis mesure 565 x 255 x 530 mm et a la particularité d’être ouvert ou fermé ; l’utilisateur a en effet le choix d’installer, ou non, les panneaux (frontal, latéraux et supérieur) en verre trempé de 4 mm d’épaisseur.

À l’instar du P5, ce P6 Core TG laisse aussi le choix quant au sens d’installation des cartes graphiques, soit horizontalement soit verticalement. Le châssis du Core P6 TG peut accueillir une carte mère jusqu’au format E- ATX, un ventirad haut de 180 mm et une carte graphique de 33,5 cm de long (sans réservoir LCS ; 30 cm avec). Il offre également sept emplacements d’extension et prend en charge jusqu’à quatre périphériques de stockage 3,5 pouce ou huit 2,5 pouces.

Jusqu’à 13 turbines de 120 mm

En ce qui concerne le refroidissement, il autorise jusqu’à treize ventilateurs de 120 mm ou sept ventilateurs de 140 mm. La disposition exacte est de trois ventilateurs de 120 mm à l’avant, en haut, à droite et en bas, et une unique turbine à l’arrière. Pour le watercooling, le P6 Core TG peut héberger un radiateur de 360 mm à l’avant, un de 360 mm à droite et un 360 mm en haut.

La connectivité est assurée par un unique port Type-C, deux ports USB 3.0 et deux ports USB 2.0 ainsi que des ports HD Audio situés sur le panneau avant.

Les Core P6 TG et le Core P6 TG Snow bénéficient d’une garantie limitée de 2 ans. Cependant, Thermaltake n’a pas divulgué la date de sortie ni le prix. Vous pouvez voir la présentation qu’en fait l’entreprise dans la vidéo ci-dessous à partir de la 7e minute environ.

Source : Thermaltake