Le Core i9-12900KS déjà overclocké à 7,5 GHz

Le Core i9-12900KS est disponible depuis deux jours au prix recommandé de 739 dollars. Ce processeur atteint 5,2 GHz sur l’ensemble de ses P-cores (cœurs Golden Cove) et 5,5 GHz en Boost sur un cœur. Avec l’aide d’un peu d’azote liquide, l’overclockeur TSAIK est parvenu à monter cette fréquence à 7,45 GHz (7 450,62 MHz précisément). Pour parvenir à une telle fréquence, 7 des 8 P-cores ont été désactivés. TSAIK a réalisé cette performance en installant son Core i9-12900KS sur une carte mère MSI MEG Unify-X. Hélas pour lui, ce record a été dépassé depuis : il s’élève désormais à 7503,01 MHz ; une performance réalisée par SHIMIZU.

N’en déplaise à TSAIK et SHIMIZU, ces fréquences restent loin du record pour un Core i9 Alder Lake. En effet, c’est Allen Splave Golibersuch qui le détient. L’overclockeur a atteint 7,6 GHz sur un cœur avec le Core i9-12900K. Et avec tous les cœurs activés qui plus est. Bien sûr, les tentatives d’overclocking pour le Core i9-12900KS n’en sont qu’à leur début.

CPU-Z invalide le record d’overcloking à 8 GHz du Core i9-12900K revendiqué par Gigabyte

Le Core i9-12900KS fixe plusieurs records

D’ailleurs, Allen Splave Golibersuch s’est également attaqué au Core i9-12900KS. S’il n’a pas atteint la plus haute fréquence pour cette puce, il a en revanche établi de nombreux records dans les catégorie des processeurs 8 et 16 cœurs physiques.

Vous pouvez les consulter dans la capture d’écran ci-dessous. Nous ne détaillerons pas tous les précédents records, mais sachez par exemple que l’ancien pour Cinebench 2003 était de 12 510 points (12 777 points désormais) ; dans Geekbench 4, le seuil des 100 000 points a enfin été franchi, alors que le précédent record, détenu par un Core i9-12900K, plafonnait à 97 800 points.

Pour fixer ses records, Allen Splave Golibersuch a installé son Core i9-12900KS sur une carte mère ASRock Z690 Aqua OC.

Source : Tom’s Hardware US