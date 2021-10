Far Cry 6, bon terrain de jeu pour les cartes graphiques Radeon d’AMD

Les bienfaits du partenariat entre AMD et Ubisoft sans doute.

À la mi-septembre, AMD avait utilisé Far Cry 6 pour promouvoir son FSR (Fidelity Super Resolution), à même de booster la fréquence d’images de 46 % selon les mesures effectuées par l’entreprise. Le jeu d’Ubisoft est maintenant disponible ; l’occasion pour AMD de nous rappeler son partenariat avec le studio.

En pratique, cette collaboration se matérialise par la présence des fonctionnalités FSR et AMD FreeSync Premium Pro dès le lancement. AMD présente la première comme une « solution open-source de suréchantillonnage spatial, disponible sur plus d’une centaine de processeurs AMD et GPU sans oublier les GPU concurrents, pour des gains de performance notables avec une qualité graphique proche de la résolution native ». En effet, contrairement au NVIDIA DLSS, le FSR d’AMD ne se restreint pas aux cartes graphiques de l’entreprise. L’AMD FreeSync Premium Pro est une technologie de synchronisation adaptative qui évite les déchirements d’image.

Far Cry 6 fait l’impasse sur le ray tracing sur consoles

Les Radeon RX 6000 bien positionnées face aux RTX 3000

Par ailleurs, Far Cry 6 bénéficie également des outils issus du toolkit AMD FidelityFX, incluant le Contrast Adaptive Sharpening (CAS), lorsque le FSR n’est pas utilisé. Il s’agit d’un « filtre dynamique d’accentuation de la netteté [qui] permet d’améliorer les détails dans les zones à faible contraste, d’améliorer la clarté de l’image et de rendre plus nettes les images adoucies par les fonctions de post-traitement ».

Sans surprise, la société vante également les performances de ses AMD Radeon RX 6000 sur le jeu ; d’ailleurs, rappelons qu’AMD propose Far Cry 6 dans le cadre d’un bundle. Effectivement, si l’on se fie aux tests effectués par nos confrères de Tom’s Hardware US, les GPU d’AMD s’en sortent très bien, mieux que ceux de NVIDIA. Ainsi, sur une machine de test équipée d’un processeur Core i9-9900K, toutes les Radeon RX 6000, y compris la RX 6600 XT, devancent les RTX 3000 de NVIDIA avec les réglages en moyen en Full HD. Les choses se rééquilibrent dans d’autres définitions et en Ultra mais dans l’ensemble, les cartes d’AMD occupent le haut du classement.

Nous avons mis quelques résultats ci-dessus, mais n’hésitez pas à consulter le dossier complet de TH.US si vous projetez d’acheter le jeu. Enfin, dans le cas où votre PC ne répondrait pas aux exigences minimales de Far Cry 6, celui-ci est jouable par le biais du GeForce Now.