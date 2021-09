Ubisoft offre Far Cry 3 jusqu’à samedi

À l’approche de Far Cry 6, qui débarquera le 7 octobre prochain, Ubisoft se montre décidément bien généreux : après nous avoir permis de jouer gratuitement à Far Cry 5 pendant plusieurs jours, le studio a décidé d’offrir Far Cry 3.

Le titre commence à dater, puisqu’il est sorti le 29 novembre 2012, mais il se négocie toujours une vingtaine d’euros en temps normal. Ubisoft vous propose donc de l’acquérir sans avoir à sortir votre carte bancaire jusqu’à samedi prochain 9h30.

Ubisoft dévoile plusieurs configurations pour jouer à Far Cry 6 sur PC

Un « paradis sauvage »

Far Cry 3 utilise le moteur Dunia 2.0. À l’époque de sa sortie, nous vous avions proposé un dossier complet sur les performances suivant votre GPU/CPU. Forcément, de nos jours, les exigences matérielles du titre sont à la portée de tout PC un tantinet orienté « gaming ».

La configuration minimale prescrit un processeur Intel Core 2 Duo E6700 à 2,66 GHz Iou AMD Athlon 64 X2 6000+ à 3 GHz ; une carte graphique compatible DirectX 9.0c avec Shader Model 3.0 et dotée d’au moins 512 Mo de VRAM ; 4 Go de RAM ; 15 Go d’espace disque.

La configuration recommandée pousse le curseur un peu plus haut en matière de processeur et de carte graphique. Elle préconise un Intel Corei3-530 à 2,9 GHz ou AMD Phenom II X2 à 3,1 GHz ; une carte graphique compatible DirectX 11.0 avec Shader Model 5.0 et 1 Go de VRAM.

Pour beaucoup, Far Cry 3 reste l’un des meilleurs opus de la franchise. Son pitch est le suivant : « Incarnez Jason Brody, un homme solitaire et perdu sur une île tropicale, à l’écart de toute civilisation. Dans ce paradis sauvage où violence et brutalité sont le quotidien, vous aurez le pouvoir de décider où, quand et comment se dérouleront les évènements. Pour vous frayer un chemin sur cette île hostile où bien et mal ne veulent plus rien dire, vous devrez vous infiltrer, assassiner ou même tout faire exploser ! ».

Vous pouvez récupérer une copie à cette adresse.