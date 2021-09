Ubisoft dévoile plusieurs configurations pour jouer à Far Cry 6 sur PC

Hier, nous avons pu découvrir 30 minutes de gameplay sur la version PC de Far Cry 6, mais nous ignorions toujours les configurations minimales et recommandées pour faire tourner le titre qui sortira le 6 octobre. Une lacune désormais gommée, puisque Ubisoft a dévoilé ses préconisations pour profiter du soft en 1080p, en 1440p ou en 4k, avec ou sans ray tracing. De plus, le studio a partagé la vidéo ci-dessous pour mettre en avant les fonctionnalités de la version PC de Far Cry 6.

Pour jouer à Far Cry 6 en Full HD / Low à au moins 30 images par seconde, votre PC doit répondre aux exigences suivantes :

CPU : AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-4460

GPU : AMD Radeon RX 460 / Nvidia GeForce GTX 960

RAM : 8 Go

Pour ceux qui souhaitent parcourir Yara en 1080p / High à 60 IPS, voici les critères :

CPU : AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-7700

GPU : AMD Radeon RX Vega 56 / Nvidia GeForce GTX 1080

RAM : 16 Go

Vivre l’aventure en 1440p / Ultra à 60 IPS requiert un PC équipé de composants au moins aussi performants que ceux qui suivent :

CPU : AMD Ryzen 5 3600X / Intel Core i7-9700K

GPU : AMD Radeon RX 5700 XT / Nvidia GeForce RTX 2070

RAM : 16 Go

Serious Sam TFE Ray Traced : une version gorgée de ray tracing à télécharger gratuitement

Les configurations pour le ray tracing

Comme annoncé depuis plusieurs mois, Far Cry 6 propose des effets DirectX Ray Tracing. Pour en profiter, il faut une carte graphique AMD Radeon RX 6000 ou NVIDIA GeForce RTX.

Pour du 1440p / Ultra à 60 IPS, Ubisoft préconise les composants ci-dessous :

CPU : AMD Ryzen 5 5600X / Intel Core i5-10600K

GPU : AMD Radeon RX 6900 XT / Nvidia GeForce RTX 3070

RAM : 16 Go

Enfin, pour du 4K / Ultra à 30 IPS :

CPU : AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-10700K

GPU : AMD Radeon RX 6800 / Nvidia GeForce RTX 3080

RAM : 16 Go

Dans tous les cas, le jeu ne tourne que sous Windows 10 64 bits et nécessite 60 Go d’espace disque voire 97 Go pour les textures HD optionnelles.