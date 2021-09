Des premiers tarifs pour les processeurs Alder Lake-S

Intel lancera ses processeurs de douzième génération, Alder Lake-S, à l’automne. Pour l’instant, nous ne connaissons pas la composition de la gamme, et encore moins les prix. La liste ci-dessous tend toutefois à nous donner une petite idée. Rien d’officiel naturellement, mais elle émane d’une source d’ordinaire fiable, à savoir momomo_us.

La liste renseigne les prix de six références, apparemment chez différents détaillants ; il y a le Core i9-12900K, le Core i7-12700K et le Core i5-12600K, ainsi que les variantes « F » de ces puces. Selon cette liste, le Core i9-12900K se négocierait jusqu’à 608 euros hors taxe ; le Core i9-12900KF, 582 euros ; le Core i7-12700K, 433 euros ; le Core i7-12700KF, 406 euros ; le Core i5-12600K, 302 euros ; enfin, le Core i5-12600KF, 275 euros. Si l’on compare cette fourchette haute des tarifs avec les prix des Rocket Lake-S à leur lancement, les processeurs Alder Lake-S semblent bien partis pour coûter 10-15 % plus cher.

Des processeurs attendus à l’automne

À propos des processeurs dont il est question ci-dessus, les Core i9-12900K et KF s’annoncent comme les porte-étendards de la gamme avec leurs 16 cœurs / 24 threads, dans une configuration 8 cœurs Golden Cove + 8 cœurs Gracemont.

Les Core i7-12700K et 12700KF embarqueraient également 8 cœurs Golden Cove, mais seulement 4 cœurs Gracemont, ce qui donnerait des puces à 12 cœurs / 20 threads.

Les Core i5-12600K et 12600KF hériteraient pour leur part de 6 cœurs Golden Cove et 4 cœurs Gracemont, soit 10 cœurs / 16 threads.

Intel devrait d’abord commercialiser les versions K et KF de ses processeurs Alder Lake-S. Les modèles verrouillés arriveraient un peu plus tard, en début d’année 2022. Dans tous les cas, ces puces utilisent un socket LGA1700 et des cartes mères série 600. Lors de l’Intel Architecture Day de 2021, la société a confirmé qu’ils introduiraient la prise en charge de la mémoire DDR5 et du PCIe 5.0.

