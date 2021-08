Un excellent jeu du studio français Asobo à récupérer gratuitement sur l’Epic Games Store

Sur la plateforme d’Epic Games, Mothergunship et Train Sim World 2 ont cédé leur place de jeux gratuits à deux remplaçants : A Plague Tale: Innocence et Minit. Ces deux titres se négocient 40 et 10 euros respectivement hors promotion.

Développé par le studio bordelais Asobo Studio (qui a notamment officié sur Ratatouille, The Crew 2 et Microsoft Flight Simulator) et édité par Focus Home Interactive, A Plague Tale: Innocence est paru en mai 2019. Dans ce jeu narratif classé dans les genres action / aventure par l’Epic Games Store, « vivez le récit déchirant d’Amicia et de son petit frère Hugo, livrés à eux-mêmes au cœur des heures les plus sombres de l’Histoire. Pourchassés par l’Inquisition et cernés par l’avancée inexorable des hordes de rats, ils vont apprendre à se connaître et à compter l’un sur l’autre ».

Développé par JW, Kitty, Jukio, Dom et édité par Devolver Digital, Minit est sorti en avril 2018. C’est un jeu de type casse-tête / aventure. Voici le topo : « Minit est une petite aventure insolite, qui se joue par tranches de 60 secondes. Quittez le confort de votre maison pour venir en aide à toutes sortes d’individus étranges, découvrir d’innombrables secrets et combattre de dangereux ennemis, dans l’espoir de lever cette improbable malédiction qui veut que chaque journée ne dure qu’une minute. Minit est le fruit de la collaboration de Kitty Calis, Jan Willem Nijman, Jukio Kallio et Dominik Johann. »

Les configurations minimales

Pour retourner en 1349 dans A Plague Tale: Innocence, pas besoin d’une machine à voyager dans le temps. Un simple PC armé d’un processeur Intel Core i3-2120 (3,3 GHz) / AMD FX-4100 X4 (3,6 GHz), d’une carte graphique GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870 et de 8 Go de RAM fait l’affaire. Prévoyez aussi 50 Go d’espace libre. Si votre configuration n’est pas suffisamment puissante, NVIDIA a ajouté le soft à son catalogue GeForce Now aujourd’hui.

Aucun ordinateur moderne ne sera mis à mal par Minit. La configuration minimale mentionne un Intel Pentium D 830 (2* 3000) / AMD Athlon 64 4000+ (2600) ou équivalent ; une GeForce 7600 GS (256 Mo) / Radeon HD 2400 PRO (256 Mo) ; 1 Go de RAM ; 200 Mo d’espace disponible.

Ces offres se terminent jeudi prochain à 17 heures. Enfin, si vous préférez les FPS, rappelons que Far Cry 5 est jouable gratuitement jusqu’au 9 août sur PC, PS4 et Xbox One.