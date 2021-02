Un mod pour Skyrim Special Edition améliore grandement l’éclairage volumétrique du soleil

Si comme beaucoup de joueurs à travers le monde, vous avez déjà arpenté les plaines verdoyantes ou enneigées de Skyrim, vous avez sûrement constaté que les ombres et lumières volumétriques générées par les rayons du soleil ne sont pas folichonnes. Il faut dire qu’en Bordeciel, ce dernier est plutôt paresseux : selon TrueDraconis, l’auteur du mod présenté ici, il ne façonne l’éclairage volumétrique qu’entre 10 heure du matin et 16 heures de l’après-midi. Bonne nouvelle, un mod pour Skyrim Special Edition, explicitement baptisé Dynamic Volumetric Lighting and Sun Shadows, gomme ces imperfections en apportant un système d’ombres et lumières volumétriques géré dynamiquement tout au long de la journée.

Comme vous le constatez sur les vidéos et images, ce mod embellit les paysages et renforce l’immersion. L’impact sur les performances est d’environ 2 images par seconde en moyenne ; la baisse de framerate peut toutefois atteindre 7 ips dans certains cas. Prenez cette donnée en compte si votre machine a déjà du mal à faire fonctionner Skyrim Special Edition.

Skyrim Special Edition accueille un pack qui améliore ses effets

Pas de système similaire pour la lune

La nuit, le mod rend l’éclairage volumétrique moins éblouissant. Cependant, il n’ajoute pas une gestion dynamique de ce dernier avec la lune ; une fonctionnalité non présente dans le jeu de base.

Pour télécharger Dynamic Volumetric Lighting and Sun Shadows, rendez-vous sur le Nexusmods.

Un superbe pack de textures pour Skyrim Special Edition

Source : DSOGaming