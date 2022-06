Un nouvel émulateur PlayStation 4 entre en scène : fpPS4

Déjà apte à faire fonctionner Sonic Mania et We Are Doomed ; le premier plutôt convenablement, le second beaucoup moins.

Et de quatre. Après Spine, GPCS4 et plus récemment KyTy, premier émulateur PlayStation 5 mais qui émule aussi la PlayStation 4, voici fpPS4. Son nom est suffisamment explicite : c’est un émulateur de PlayStation 4, open source, développé par un certain red-prig.

La vidéo ci-dessus illustre les capacités de cet émulateur. La séquence a été capturée à partir d’un PC muni d’un processeur Intel Core i5-7400 (4 cœurs / 4 threads, génération Kaby Lake), d’une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, de 8 Go de RAM. FpPS4 reste à un stade de développement très précoce mais est à l’évidence capable de faire fonctionner quelques jeux. En l’occurrence, Sonic Mania et We Are Doomed. Le premier titre tourne plutôt convenablement, avec une moyenne d’environ 50 images par seconde. Le tableau est moins idyllique pour We Are Doomed, avec une framerate sous les 10 images par seconde. Ce titre mettait déjà en difficulté l’émulateur GPCS4.

Windows et API Vulkan

Il faudra certainement plusieurs années avant de voir un émulateur PlayStation 4 sur PC aussi aboutis que ne le sont RPCS3 (PlayStation 3) ou encore Xenia (Xbox 360). En attendant, vous pouvez toujours télécharger fpPS4 sur GitHub, Google Drive ou MediaFire. Pour finir, précisons que cet émulateur fonctionne sous système Windows et qu’il utilise l’API Vulkan.

