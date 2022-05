RPCS3 : jusqu’à 50% d’IPS en plus avec la dernière version

Metal Gear Solid 4 est le jeu qui profite le plus des optimisations effectuées, mais Red Dead Redemption ou Resistance 3 ne sont pas en reste.

RPCS3, un excellent émulateur de PlayStation 3, a récemment reçu une mise à jour qui améliore l’émulation dans plusieurs jeux. Le descriptif de la vidéo liste treize jeux, dont Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, God of War III, Sonic Unleashed, Red Dead Redemption ou encore Skate 2.

L’équipe en charge de l’émulateur explique : « Grâce à l’optimisation des performances du SPU par Nekotekina, les goulots d’étranglement du SPU ont été réduits dans tous les domaines, ce qui permet une meilleure utilisation du RSX (GPU PS3). Metal Gear Solid 4 a connu la plus grande amélioration grâce à ce changement, la plupart des utilisateurs ayant constaté une augmentation des performances de 25 à 50 % ! Ce changement a donné à kd-11 une marge de manœuvre bien nécessaire pour optimiser les performances RSX encore plus loin ! Et c’est ce que kd-11 a fait, avec un gain de performance de 5-20% dans la plupart des jeux/zones à forte utilisation de RSX, comme l’extérieur des villes dans Red Dead Redemption ».

Ces optimisations se matérialisent effectivement par des gains d’images par seconde substantiels dans bon nombre de jeux. Pour prendre les trois exemples ci-dessous, le framerate moyen passe de 51,1 IPS à 59,5 IPS dans RDR ; de 49 IPS à 53,2 dans Resistance 3 ; de 59,9 IPS à 66,5 IPS dans Ratchet & Clank: Tools of Destruction. Bien entendu, ces écarts varieront d’un PC à l’autre en fonction de la configuration.

La dernière version de RPCS3 corrige de nombreux bugs visuels présents sur les jeux Uncharted et Ratchet & Clank

Des corrections spécifiques aux cartes graphiques NVIDIA

Les développeurs de RPCS3 ont également corrigé des problèmes spécifiques aux GPU NVIDIA GeForce dans les titres Uncharted: Drake’s Fortune et Uncharted 2: Among Thieves.

Vous pouvez télécharger la dernière version de RPCS3 depuis le site officiel.

RPCS3 : avec un processeur Alder Lake, mieux vaut désactiver les E-cores