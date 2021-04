Un pack de textures HD embellit les biomes du jeu Valheim

Un peu moins populaire qu’à une époque à en croire les statistiques Steam, Valheim rassemble toujours plusieurs dizaines de milliers de joueurs et peut toujours compter sur sa communauté de moddeurs pour l’améliorer. L’un d’eux, Willybach, propose un pack intitulé Willybach’s HD Valheim. Comme son nom l’indique, il remplace les textures du jeu d’origine par des modèles HD.

Son auteur propose les vidéos ci-dessus pour illustrer le résultat en jeu dans plusieurs biomes. Il explique son projet ainsi : « J’ai essayé de remanier l’apparence du jeu, en la rendant plus photoréaliste tout en restant aussi proche que possible de la version originale du jeu, avec une palette de couleurs similaire dans la mesure du possible. Mon pack couvre actuellement la plupart des biomes et des textures de construction et d’artisanat. Il manque encore les armures, les armes, les créatures et les animaux, ainsi que les biomes océaniques et montagneux ».

De 1,1 à 1,3 Go selon les versions

À l’instar du pack CocosTexturePack qui améliore 255 textures que nous avons évoqué sur le site fin mars, ce Willybach’s HD Valheim occupe plus d’espace disque que Valheim. En effet, la version la moins lourde pèse 1,1 Go. Deux autres moutures sont proposées, Medium et High Quality, pour des poids de respectivement 1,2 et 1,3 Go.

Si ce pack vous intéresse, vous pouvez le télécharger sur le NexusMods.

Source : DSOGaming