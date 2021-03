Un pack pour Valheim améliore 255 textures

En quelques semaines, Valheim est devenu l’un des titres les plus populaires de Steam. Ce jeu de survie et d’exploration, développé par Iron Gate AB, a le mérite de ne pas occuper beaucoup de place sur les disques durs et SSD. Cependant, cette frugalité de Giga-octets se matérialise par des textures assez grossières. Un pack de textures HD, proposé par C0C0NUTS, offre des modèles plus détaillés.

Selon le descriptif, ce pack intitulé CocosTexturePack remplace 255 textures du jeu d’origine, dont celles des arbres ou de l’herbe, par des versions 2K. Les quelques images comparatives ci-dessus illustrent le résultat.

Un pack plus lourd que le jeu

Notez que ce pack de textures HD nécessite l’installation préalable du mod Custom Textures. En outre, avec une talle de 1,2 Go, il s’avère plus lourd que le jeu en lui-même…

Disponible sur Steam, Valheim se définit comme « un jeu multijoueur brutal d’exploration et de survie pour 1 à 10 joueurs, prenant place dans un purgatoire en génération procédurale inspiré par la culture viking. Combattez, bâtissez et accomplissez des exploits à la gloire d’Odin! »

Pour y jouer, il faut au minimum une machine armée d’un processeur Dual Core à 2,6 GHz ; d’une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 950 ou Radeon HD 7970 ; de 8 Go de RAM ; d’un espace disque de 1 Go.

Source : DSOGaming