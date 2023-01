Corsair s’apprête à lancer son SSD PCIe 5.0 MP700, momentanément présenté en vidéo

En août 2022, Corsair détaillait les performances du MP700, son SSD PCI-Express 5.0 haut de gamme. Un diagramme de la marque rapportait une vitesse de lecture séquentielle de 10 Go/s et d’écriture séquentielle de 9 Go/s. L’entreprise n’a toujours pas officialisé ce SSD mais a momentanément mis en ligne une vidéo le présentant. Celle-ci est désormais passée en vidéo privée, mais nos confrères d’Overclock3D ont pu prendre une capture d’écran du SSD ainsi que de sa description.

© Corsair / Overclock3D

Vous le constatez sur l’image, le SSD arbore un dissipateur thermique noir au centre duquel se loge un petit ventilateur. Par ailleurs, Corsair renseignait plusieurs caractéristiques dans la description de la vidéo :

« Profitez des performances du stockage PCIe Gen5 dans votre système, avec des vitesses de lecture séquentielle pouvant atteindre 10 000 Mo/sec et d’écriture séquentielle pouvant atteindre 9 500 Mo/sec, pour des temps de sauvegarde, de démarrage et de chargement incroyablement rapides.

L’interface NVMe 2.0 à large bande passante et la mémoire flash 3D TLC NAND à haute densité offrent des performances et une longévité exceptionnelles. Insérez le MP700 directement dans votre carte mère grâce à son format M.2 2280, tandis qu’un élégant dissipateur thermique en aluminium permet de gérer les températures et de réduire l’étranglement thermique. Microsoft Direct Storage permet des temps de chargement sans précédent pour les jeux compatibles. »

Des SSD PCIe 5.0 pour les dernières générations de processeurs

La marque confirme donc les 10 Go/s en lecture et 9,5 Go/s plutôt que 9 Go/s en écriture (les débits restent donc inférieurs à ceux atteints par le Spatium M570 Pro de MSI) ainsi que le recours à de la mémoire TLC. Concernant Microsoft Direct Storage, dont nous avons pu voir l’impact dans le jeu Forspoken, précisons qu’il ne se limite pas aux SSD PCIe 5.0 contrairement à ce que laisse penser la formulation.

L’interface PCIe 5.0 peut être prise en charge par les cartes mères série 600 et 700 d’Intel et l’est par les cartes mères AM5 d’AMD. Nous ne savons pas quand Corsair lancera ce SSD MP700. La mise en ligne de cette vidéo suggère que ce sera dans peu de temps.

