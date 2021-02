Un processeur Alder Lake mobile à 14 cœurs déboule sur Geekbench

Sans doute armé de 6 cœurs Golden Cove avec Hyper-Threading et de 8 cœurs Gracemont.

Nous avons croisé plusieurs représentants de la gamme Alder Lake-S, pour PC fixe, au cours de ces dernières semaines, mais encore jamais de puce Alder Lake mobile. Un manque désormais comblé, avec l’apparition d’un processeur Alder Lake mobile armé de 14 cœurs sur Geekbench 5.

À l’instar du déroutant Alder Lake-S 16 cœurs / 24 threads croisé fin décembre, ce modèle pour ordinateur portable arbore une configuration peu usuelle : 14 cœurs / 20 threads. Cela étaye l’hypothèse selon laquelle les petits cœurs CPU basse consommation, Gracemont, peuvent être dépourvus d’Hyper-Threading, contrairement aux cœurs CPU performance, les Golden Cove. Dans le cas présent, cette puce semble donc embarquer 6 cœurs Golden Cove, avec Hyper-Threading, et 8 cœurs Gracemont, sans Hyper-Threading. Cela donne bien 20 cœurs logiques en tout pour 14 cœurs physiques.

Cette conception hybride est pertinente sur des appareils mobiles, où l’autonomie et donc la consommation sont des éléments cruciaux : les puces ARM pour smartphones et tablettes d’Apple, Samsung ou encore Qualcomm reposent elles aussi sur une architecture associant différents types de cœurs CPU. En revanche, ce choix parait moins primordial sur une machine fixe (Alder Lake-S), et nous sommes donc curieux de voir ce que vaudra la douzième génération de Core Intel.

Pour en revenir à notre processeur mobile du jour, la manière dont ses cœurs CPU se comportent dans Geekbench 5 n’est pas indiquée. Nous découvrons simplement le comportement de son iGP Intel Xe, qui marque 13 438 points dans le test OpenCL. Cela équivaut aux performances d’une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ou d’une solution intégrée Vega 11 d’un Ryzen 3400G d’AMD.

Ces résultats sont un peu décevants, Intel Xe nous ayant habitués à mieux. Il s’agit d’un échantillon très préliminaire ; par conséquent, nous pouvons estimer que la puce commercialisée sera plus performante. Enfin, sachez que les processeurs Alder Lake-S seraient prévus pour septembre ; en revanche, la date de lancement des versions mobiles reste incertaine. Avant leur sortie, Intel doit notamment livrer des Tiger Lake-H à 8 cœurs.

