Un processeur Intel Tiger Lake-H à 8 cœurs repéré dans UserBenchmark

La famille de processeurs Tiger Lake d’Intel pour les PC portables se circonscrit pour l’instant à des modèles 4 cœurs / 8 threads au maximum. Néanmoins, Intel, par la voix de Boyd Phelps, a attesté de l’existence de puces 8 cœurs Tiger Lake-H ; la véritable question est de savoir quand elles arriveront. Pour l’instant, on doit se contenter d’un vague 2021. En tout cas, des échantillons techniques se baladent, comme en témoigne l’irruption d’un système Tiger Lake à 8 cœurs sur UserBenchmark.

Le fugitif a été découvert par Tum_Apisak. Le site détecte le processeur avec une fréquence de base de 3,1 GHz et une fréquence Boost de 2,75 GHz ; il y a donc un léger problème d’identification… Autant dire que les résultats du benchmark n’ont guère de valeur ; en fait, l’intérêt de cette publication est intrinsèque : c’est la première apparition d’une puce Tiger Lake-H ; autrement dit, cela signifie que certaines pièces sont actuellement testées dans des PC portables.

Intel lance un nouveau GPU pour les serveurs basé sur l’architecture Xe-LP

Le marché des PC portables, fief d’Intel

Comme les actuels Tiger Lake-U, destinés aux ultraportables, les Tiger Lake-H bénéficient d’une architecture CPU Willow Cove et d’une gravure en 10 nm. En revanche, leur TDP est plus élevé, à 45 W.

Pour Intel, ces Tiger Lake-H revêtent une importance particulière. Sur le secteur des processeurs de bureau, ses solutions sont en difficulté face aux Ryzen d’AMD, qui grapillent petit à petit du terrain. L’entreprise conserve toutefois l’avantage sur le marché des PC portables : ses Comet Lake-H et Tiger Lake-U ont bien résisté à l’offensive des APU Ryzen 4000 d’AMD. Cependant, AMD ne relâche pas la pression et planifie de nouveaux assauts avec des troupes fraîches et mieux armées, les Ryzen 5000 (versions U et H) ; par conséquent, la réplique d’Intel devra de nouveau être à la hauteur.

TigerLake-H🤔



Insyde TigerLake



intel 0000

U3E1 CPU 8 cores, 16 threads

Base clock 3.1 GHz, turbo 2.75 GHz (avg)https://t.co/MkkynPxG7n pic.twitter.com/vwl39iKA0V — APISAK (@TUM_APISAK) November 13, 2020

Source : Tom’s Hardware US