Un processeur Alder Lake-S à 16 cœurs / 24 threads apparaît sur Geekbench 5

Après les Rocket Lake-S, attendus en début d’année 2021, la génération suivante de Core d’Intel prendra le nom d’Alder Lake-S. Ces puces, dotées d’une architecture hybride de type big.LITTLE, mélangeront des cœurs CPU Golden Cove (performance) à des cœurs CPU Gracemont (basse consommation). Elles n’arriveront pas avant fin 2021 et prendront place sur un socket LGA1700. L’une d’elle, munie de 16 cœurs et 24 threads, a surgi dans Geekbench 5.

Cette configuration 16 cœurs / 24 threads est inhabituelle et riche d’enseignements. Le processeur en question est un modèle haut de gamme qui embarque 8 cœurs performance et 8 cœurs basse consommation. À l’évidence, seuls les premiers bénéficient de la technologie HyperThreading (ce qui donne donc 16 + 8 threads). Le logiciel détecte la puce avec une fréquence de base de 1,38 GHz et une affolante fréquence Boost de 17,6 GHz. Naturellement, il s’agit d’une erreur dans le second cas, courante pour des produits non commercialisés. La quantité de cache L3 totale est de 30 Mo, avec possiblement 3 Mo par cœur Golden Cove et 768 Ko par cœur Gracemont. La configuration marque 996 points en mono-cœur, 6 931 points en multicœurs.

Le Core i7-11700K devance le Ryzen 9 5950X en mono-cœur sur Geekbench 5

Pas mieux qu’un Ryzen 5 4600H en mono-cœur

Cette puce Alde Lake-S est au niveau d’un Ryzen 5 4600H en mono-cœur, lequel marque 994 points en moyenne, et proche d’un Ryzen 5 3600X en multicœurs, qui obtient 6 906 points en moyenne. Autant dire qu’en l’état, les prestations ne sont pas très impressionnantes. Bien sûr, le processeur testé ici est un échantillon technique très préliminaire. Il est probable que les performances finales soient meilleures.

Outre les caractéristiques mentionnées ci-dessus, les processeurs Alder Lake-S profiteront d’une gravure SuperFin 10 nm. Ils devraient également inaugurer la prise en charge de la mémoire DDR5 chez les Core.

Alder Lake internal sample

Source : Tom’s Hardware US