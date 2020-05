Un Ryzen 4000 à 16 cœurs flashé à 4,6 GHz

D’ici la fin d’année, AMD doit lancer ses processeurs de bureau Ryzen 4000, sous architecture Zen3 et gravés en 7 nm, répondant au nom de code Vermeer. Des informations concernant la fréquences des processeurs 16 et 8 cœurs viennent de paraître.

On les doit au sérieux Igor Wallossek de l’Igor’s LAB. Ces données concernent des échantillons techniques. Par conséquent, il est très probable que les spécifications des produits finaux soient supérieures. Selon Igor Wallossek, les puces Zen3 à 16 cœurs et 32 threads ont une fréquence de base de 3,7 GHz et une fréquence Boost de 4,6 GHz. Si l’on se fie à la gamme actuel, le Ryzen 9 3950X a une fréquence de base de 3,5 GHz et une fréquence Boost de 4,7 GHz. Cela donne une hausse de 200 MHz pour la fréquence de base et une diminution de 100 MHz de la fréquence Boost pour les puces Zen3.

En ce qui concerne les processeurs 8 cœurs et 16 threads, la fréquence de base serait de 4 GHz et la fréquence Boost de 4,6 GHz. Toujours à titre de comparaison, le Ryzen 7 3800X a une fréquence de base de 3,9 GHz et une fréquence Boost de 4,5 GHz. Cela représenterait donc une hausse de 100 MHz dans les deux cas.

Igor Wallossek a également communiqué des informations supplémentaires sur les APU Renoir. La semaine dernière, il avait déjà divulgué les caractéristiques de ces APU Ryzen 4000. Désormais, il nous informe que la fréquence FCLK des puces Renoir atteint 2000 MHz. La FCLK et l’horloge mémoire fonctionnent dans un rapport de 1:1. La FCLK maximale des processeurs de bureau Ryzen 3000 (Matisse) est de 1800 MHz, pour une prise en charge native de la DDR4-3600. Par conséquent, on peut tabler sur une compatibilité avec la mémoire DDR4-4000 pour les APU Renoir.

Les Ryzen 4000 devraient sortit avant la fin d’année. Ce matin, on a appris qu’AMD avait fait machine arrière, l’entreprise ayant indiqué que les cartes mères X470 et B450 prendraient en charge les processeurs Zen3.