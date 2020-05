Gigabyte confirme que les cartes mères X570 sont compatibles avec les Ryzen 5 1600 AF et Ryzen 3 1200 AF

Au cours des deniers mois, AMD a sorti deux anciens processeurs mis à jour avec l’architecture Zen+ et donc gravés en 12 nm, les Ryzen 5 1600 AF et Ryzen 3 1200 AF. Deux puces munies respectivement de 6 et 4 cœurs. Gigabyte Japon a indiqué dans un tweet que les cartes mères X570 prenaient en charge ces deux processeurs.

Pourtant, ces cartes haut de gamme ne sont pourtant pas compatibles avec les premiers Ryzen (Summit Ridge) selon AMD. Bon, en pratique, il est possible de faire tourner des puces de cette gamme sur les cartes mères X570, mais l’opération s’effectue aux risques et périls de l’utilisateur. Or, dans le cas des Ryzen 5 1600 AF et Ryzen 3 1200 AF, les choses sont différentes puisqu’ils profitent d’une micro-architecture Zen+, initialement utilisée pour la gamme Ryzen 2000 (Pinnacle Ridge).

Pas de support officiel afin de ne pas engager sa responsabilité

En réalité, les Ryzen 5 1600 AF et Ryzen 3 1200 AF ressemblent fortement à des Ryzen 5 2600 et Ryzen 3 2300X avec des fréquences plus faibles. Étant donné que les cartes mères X570 supportent les processeurs Pinnacle Ridge, il est logique qu’elles supportent aussi les Ryzen 5 1600 AF et Ryzen 3 1200 AF. Néanmoins, AMD préfère ne pas annoncer officiellement cette prise en charge pour ne pas engager sa responsabilité en cas de problème. Dans le même registre, la société n’a pas officiellement annoncé de compatibilité entre les cartes mères B550 et les processeurs Summit et Pinnacle Ridge. Ainsi, en théorie, les cartes mères B550 ne seront peut-être jamais en mesure d’accueillir les Ryzen 5 1600 AF et Ryzen 3 1200 AF.