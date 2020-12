Un Ryzen 7 5800X est presque deux fois plus performant qu’un Ryzen 7 1700X

En 2017, AMD a lancé ses premiers processeurs Ryzen sous architecture Zen ; une arrivée synonyme de petite révolution à l’époque sur le marché des puces x86. Depuis, la firme dirigée par Lisa Su a lancé trois autres générations, chacune apportant des gains de performance significatifs. La dernière en date, celle des Ryzen 5000 sous architecture CPU Zen 3, a encore une fois été à la hauteur des attentes. Le site Golem.de dresse le bilan des apports successifs de chaque génération de Ryzen 7 (8 cœurs / 16 threads), en partant du Ryzen 7 1800X jusqu’au Ryzen 7 5800X.

Le site s’appuie sur les résultats obtenus par chaque puce en applicatif et en jeu afin d’établir une moyenne des performances. Globalement, chaque génération est entre 20 et 25 % supérieure à la précédente. Plus précisément, le passage de Zen+ à Zen 2 fut le plus bénéfique en applicatif (28 %) ; pour les jeux vidéo, c’est le passage de Zen 2 à Zen 3 qui matérialise le gap le plus important. Cela confirme les déclarations d’AMD, pour qui les Ryzen 5000 sont « les meilleurs processeurs gaming au monde ».

AMD Ryzen 7 5800X et Ryzen 9 5900X : un coup dans le Zen de la concurrence

Du 14 au 7 nm, et bientôt du 5 nm !

On constate également qu’AMD a amélioré les fréquences maximales à chaque génération : 4 GHz pour le Ryzen 7 1800X, contre 4,7 GHz pour le Ryzen 7 5800X. Cette hausse s’explique par une meilleure maîtrise de l’architecture mais également par des gravures différentes : 14 nm pour l’architecture Zen, 12 nm pour Zen+, 7 nm pour Zen 2 et Zen 3. Quant aux futurs processeurs Zen 4, AMD a confirmé une gravure en 5 nm.

Ainsi, en pratique, un Ryzen 7 5800X se montre 89 % et 84 % supérieur à un Ryzen 7 1800X en applicatif et en jeu respectivement. Autant dire que les progrès sont impressionnants sur une période aussi restreinte.