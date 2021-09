Une dizaine de dissipateurs CPU AM5 et SP5 listés par CoolServer

CoolServer, fabricant chinois de dissipateurs pour serveurs et stations de travail, a listé plusieurs modèles pour sockets AMD AM5 et SP5, lesquels seront inaugurés par les processeurs Ryzen et EPYC Zen 4. Il y a des modèles passifs et actifs, pour des TDP allant jusqu’à 240 W pour les puces en AM5 et 400 W pour celles en SP5.

Avant de les présenter, rappelons que l’AM5 se traduit par du LGA-1718 et le SP5 par du LGA-6096. Parmi les produits référencés par CoolServer, il y a cinq modèles pour processeurs AM5, dont trois passifs (V1, V2 et V3) conçus pour les serveurs en rack. L’1UC3C, destiné aux serveurs haute densité, s’arme d’un ventilateur. Enfin le R21 possède cinq caloducs et un ventilateur. Du côté des refroidisseurs SP5 pour processeurs EPYC Genoa, on dénombre quatre modèles : deux passifs et deux équipés de ventilateurs. CoolServer ne précise pas la date de disponibilité. Les plateformes AM5 et SP5 ne sont pas attendues avant l’année prochaine.

Dissipateurs CPU AM5

AMD AM5 V1

Dimensions : 70 x 104 x 24,5 mm

TDP : 170 W

AMD AM5 1U3C

Dimensions : 104 x 70 x 27,5 mm

TDP : 135 W

Vitesse rotation ventilateur : 1500 – 6600 RPM

Bruit ventilateur : 64 dBA

AMD AM5 V3

Dimensions : 70 x 104 x 64 mm

TDP : 200 W

AMD AM5 V4

Dimensions : 70 x 104 x 64 mm

TDP : 210 W

AMD AM5 R21

Dimensions : 114 x 92,5 x 125,7 mm

TDP : 240 W

Vitesse rotation ventilateur : 1300 – 3800 RPM

Bruit ventilateur : 40 dBA

Dissipateurs CPU SP5

AMD SP5 S11

Dimensions : 118 x 92,4 x 25 mm

TDP : 300 W

AMD SP5 S21

Dimensions : 118 x 92,4 x 65 mm

TDP : 400 W

AMD SP5 S22

Dimensions : 118 x 92,4 x 65 mm

TDP : 320 W

Vitesse rotation ventilateur : 1600 – 6800 RPM

Bruit ventilateur : 54,34 dBA

AMD SP5 S42

Dimensions : 118 x 92,4 x 125 mm

TDP : 400 W

Vitesse rotation ventilateur : 1900 – 3800 RPM

Bruit ventilateur : 44 dBA

