Une liste dévoile une cinquantaine de cartes mères H670, B660 et H610

Les processeurs Alder Lake-S verrouillés débarqueront avec leur cortège de chipsets, les H670, B660 et H610. La semaine dernière, nous découvrions les spécifications de ces trois chipsets ; quelques heures auparavant, c’étaient les tarifs d’une dizaine de cartes mères MSI B660 qui fuitaient. Voici maintenant une liste de 50 modèles signés Gigabyte, Asus, ASRock, MSI et Biostar.

Cette liste a été partagée par momomo_us sur Twitter. Pour connaître toutes les différences entre ces trois chipsets, n’hésitez pas à consulter notre précédent article sur le sujet.

Une grande partie de la gamme Alder Lake desktop détaillée

Les trois chipsets couverts seulement par Asus et ASRock

MSI a le plus grand nombre de références figurant dans cette liste, avec 24 cartes mères. Par contre, l’entreprise n’a pas la palme de l’hétérogénéité puisque vous l’aurez constaté, toutes ses cartes mères sont sur chipset B660. Il est possible que MSI propose des cartes mères sur chipset H670 et H610 plus tardivement ; ou qu’elles ne soient tout simplement pas mentionnées ici. En l’état, MSI proposerait huit cartes mères B660 MAG ; quatre Mortar ; deux Bazooka ; deux Tomahawk ; treize dans la série Pro ; les trois dernières sont les B660M Bomber, dont une DDR4, et B660M Plus.

Avec 22 cartes mères, Asus talonne MSI. Surtout, l’offre de la société couvre les trois chipsets : quinze cartes sont en B660, quatre en H610M et trois en H670.

Outre Asus, ASRock est la seule autre marque à proposer des cartes mères H670, B660 et H610 : on dénombre 14 références en tout.

Chez Gigabyte, la liste recense 13 cartes mères : quatre en H610 et tout le reste en B660. Enfin, les deux dernières cartes sont en B660 et signées Biostar.

Deux enseignements principaux à tirer de cette liste. Comme c’était déjà le cas avec les cartes mères Z690, nous aurons un mélange de modèles prenant en charge la DDR5 et la DDR4, ce qui induit une certaine redondance et explique le grand nombre de références. Ensuite, les fabricants semblent se focaliser essentiellement sur les cartes mères B660. Un choix qui correspond bien sûr aux tendances du marché : les utilisateurs les plus exigeants s’orientent généralement vers une carte mère sur chipset Zx90 plutôt que Hx70 tandis que le grand public opte majoritairement pour le chipset Bx60.

Source : Tom’s Hardware US