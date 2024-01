Une première RTX 40 Super affichée par NVIDIA à quelques jours du lancement

Le mois de janvier s’annonce riche en cartes graphiques GeForce, avec l’introduction très probable de trois références RTX 40 Super : les RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super et RTX 4070 Super. NVIDIA vient d’en montrer une.

© NVIDIA

Avec des revenus nets en hausse de 1259 % sur un an et une marge bénéficiaire nette de 51 % selon son dernier rapport financier (octobre), NVIDIA a passé l’année 2023 plutôt sereinement. L’entreprise compte bien maintenir cette dynamique en 2024, et commencera les festivités par l’introduction de nouvelles GeForce RTX 40, estampillées Super ; elle a confirmé l’arrivée imminente de telles cartes graphiques sur Facebook.

Pas de texte ou de date ici ; la société a juste changé sa photo de couverture. L’illustration montre une carte graphique Founders Edition en mode corps céleste et annonciatrice d’une nouvelle aube. Aucune mention de RTX 40 Super donc, mais les éléments de ces dernières semaines apportent suffisamment de lumière pour éclaircir cette image.

En effet, Gigabyte a déposé plusieurs références auprès de l’EEC et a fait du teasing sur X ; des détaillants ont listé plusieurs RTX 40 Super ; enfin, le leaker momomo_us a publié un cliché d’une RTX 4070 Super signée ASUS. Vous pouvez aussi ajouter à cela des illustrations de cartes Zotac fournies récemment par nos confrères de VideoCardz.

© VideoCardz

Un traitement spécial pour la RTX 4070 Ti Super

Il faudrait s’attendre à trois GeForce RTX 40 Super dans les prochaines semaines : les GeForce RTX 4080 Super, GeForce RTX 4070 Ti Super et GeForce RTX 4070 Super. NVIDIA officialiserait ces références le 8 janvier. L’entreprise initierait leur commercialisation le 17 janvier avec la RTX 4070 Super, sur la base d’un rythme hebdomadaire.

Les caractéristiques (présumées) de ces nouvelles venues sont consignées dans le tableau ci-dessous. Les trois références auraient droit à des cœurs supplémentaires, tandis que la RTX 4070 Ti Super recevrait également quelques Go de VRAM en bonus, avec un bus mémoire plus large grâce à son nouveau GPU.

Carte graphique RTX 4080 Super RTX 4080 RTX 4070 Ti Super RTX 4070 Ti RTX 4070 Super RTX 4070 GPU AD103-400 AD103-300 AD103-275 AD104-400 AD104-350 AD104-250 Cœurs CUDA 10 240 9728 8448 7680 7168 5888 Fréquence de base 2295 MHz 2205 MHz 2340 MHz 2310 MHz 1980 MHz 1920 MHz Fréquence Boost 2550 MHz 2505 MHz 2610 MHz 2610 MHz 2475 MHz 2475 MHz VRAM 16 Go G6X 16 Go G6X 16 Go G6X 12 Go G6X 12 Go G6X 12 Go G6X Bus mémoire 256-bit 256-bit 256-bit 192-bit 192-bit 192-bit Vitesse mémoire 23 Gbit/s 22,4 Gbit/s 21 Gbit/s 21 Gbit/s 21 Gbit/s 21 Gbit/s Bande passante mémoire 736 Go/s 717 Go/s 672 Go/s 504 Go/s 504 Go/s 504 Go/s TGP 320W 320W 285W 285W 220W 200W Date de sortie 31 janvier 2024 20 septembre 2022 24 janvier 2024 5 janvier 2023 17 janvier 2024 13 avril 2023

Pour finir, précisons qu’une GeForce RTX 3050 6 Go serait aussi dans les cartons de NVIDIA ; cette référence arriverait en février.