Test GeForce RTX 4070 SUPER : d’excellentes performances pour une carte graphique de milieu de gamme

Affichée à un tarif public conseillé de 659 euros, prix que l’on espère être respecté ces prochains jours par les revendeurs, cette GeForce RTX 4070 SUPER vient se placer dans le catalogue du constructeur entre les RTX 4070 et 4070 Ti, sur le marché depuis quelques temps déjà.

NVIDIA reproduit donc en ce début d’année le même cycle que pour ses générations précédentes de cartes graphiques, avec la mise sur le marché de modèles rafraichis plusieurs mois après la sortie d’une nouvelle gamme de GeForce. Reste désormais à savoir si la différence de prix entre la RTX 4070 et sa version SUPER est justifiée côté performances.

RTX 4070 SUPER : ses caractéristiques techniques

Comme les autres membres de la famille RTX 40 Series, la RTX 4070 SUPER repose sur l’architecture Ada Lovelace inaugurée par les RTX 4090 et RTX 4080 ; elle en reprend donc toutes les nouveautés et tous les avantages. Plus précisément, cette carte graphique embarque un chipset graphique AD104-350 composé de 35,8 milliards de transistors, le tout sur une surface de seulement 294,5 mm² grâce à la gravure en 4nm de TSMC.

Le chipset AD104-350 affiche des caractéristiques judicieusement intercalées entre celles des GPU des RTX 4070 et 4070 Ti. Ainsi, il possède 5 GPC (Graphics Processing Clusters), soit 56 SM (Streaming Multiprocessors), pour un total de 7168 coeurs CUDA. Notons au passage que la fréquence Boost de cette carte est identique à celle de la RTX 4070.

Les 224 Tensor Cores de quatrième génération et les 56 RT Cores seront quant eux particulièrement utiles à la RTX 4070 SUPER pour prendre efficacement en charge les dernières technologies de NVIDIA (DLSS, accélération matérielle du ray-tracing, Ray Reconstruction…).

Le GPU embarque également 48 Mo de cache L2, soit autant que sur la RTX 4070 Ti. La quantité, le type et la vitesse de la mémoire embarqué (12 Go de mémoire GDDR6X à 21 Gbps) ainsi que la largeur du bus (192-bit) restent en revanche les mêmes que sur les RTX 4070 et 4070 Ti ; la bande passante mémoire est par conséquent elle aussi identique (504 Go/s).

RTX 4070 Ti RTX 4070

SUPER RTX 4070 RTX 3070 Ti RTX 3070 Architecture Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N) Ampere (SAMSUNG 8N) Ampere (SAMSUNG 8N) GPU AD104-400 AD104-350 AD104-250 GA104-400 GA104-30X Cœurs CUDA 7680 7168 5888 6144 5888 Cœurs Tensor 240 224 184 192 184 Cœurs RT 60 56 46 48 46 Fréquence de base GPU 2310 MHz 1980 MHz 1920 MHz 1575 MHz 1500 MHz Fréquence Boost GPU 2610 MHz 2475 MHz 2475 MHz 1770 MHz 1725 MHz Performance FP32 40 TFLOPS 35 TFLOPS 29 TFLOPS 22 TFLOPS 20 TFLOPS VRAM 12 Go G6X

(21 Gbit/s) 12 Go G6X

(21 Gbit/s) 12 Go G6X

(21 Gbit/s) 8 Go G6X

(19 Gbit/s) 8 Go G6

(14 Gbit/s) Bus mémoire 192-bit 192-bit 192-bit 256-bit 256-bit Bande passante mémoire 504 Go/s 504 Go/s 504 Go/s 608 Go/s 448 Go/s TGP 285W 220W 200W 290W 220W Cache L2 48 Mo 48 Mo 36 Mo 4 Mo 4 Mo Interface PCIe Gen4 x16 PCIe Gen4 x16 PCIe Gen4 x16 PCIe Gen4 x16 PCIe Gen4 x16 MSRP au lancement 799 dollars

(899 euros) 599 dollars (659 euros) 599 dollars

(659 euros) 599 dollars

(619 euros) 499 dollars

(519 euros) Date de lancement 5 janvier 2023 16 janvier 2023 13 avril 2023 10 juin 2021 8 mai 2021

Le TGP passe de 200W sur la RTX 4070 à 220W avec cette version SUPER. On reste tout de même loin des 285W du modèle Ti. La RTX 4070 SUPER continue par ailleurs d’utiliser un bus PCIe Gen4 x16 et le désormais célèbre connecteur 12VHPWR.

NVIDIA affiche enfin cette carte graphique à un prix public conseillé de 659 euros, identique à celui de la RTX 4070 à son lancement. C’est en tout cas le prix de la version Founders Edition concoctée par le constructeur lui-même, et probablement celui de nombreux modèles de référence provenant des fabricants partenaires.

C’est justement un modèle FE de la RTX 4070 SUPER qui servira de support pour la suite, en particulier pour les mesures de performances, de consommation et de nuisances sonores. Les modèles de base des constructeurs tiers reprenant ses caractéristiques, leurs performances sont virtuellement identiques.

Les versions overclockées d’usine profitant d’un TGP un peu plus élevé grignoteront quant à elles probablement quelques dixièmes de FPS supplémentaires, mais les performances de ces modèles personnalisés seront rapidement limitées par la tension GPU.

Quelles performances en jeu pour la RTX 4070 SUPER ?

N’ayant pas eu la joie de recevoir notre modèle de test à temps pour rédiger le présent papier, nous avons fait appel à notre confrère Igor’s Lab pour mesurer les performances de cette GeForce RTX 4070 SUPER.

La plateforme utilisée évolue par rapport aux tests précédents ; elle se compose désormais d’un processeur Intel Core i9-13900K overclocké à 6 GHz (afin d’être le moins limité possible par le CPU), d’une carte mère MSI MEG Z690 Unify, de deux barrettes de 16 Go de mémoire DDR5-6400 Corsair Dominator Platinum et de deux SSD de 2 To. Un système de watercoling reposant sur un Alphacool Eisbär Pro se charge du refroidissement du processeur.

Performances 3D globales

Le panel de jeux utilisés pour tester les cartes graphiques évolue également pour intégrer des titres plus récents, plus élaborés graphiquement et forcément plus gourmands en puissance de calcul. Afin d’obtenir une moyenne la plus fidèle possible aux conditions réelles, nous avons sélectionné six titres utilisant exclusivement un rendu en rastérisation, et quatre jeux profitant des technologies DXR (ray-tracing) :

Alan Wake II (High Preset, Raytracing Low)

Assassin’s Creed Mirage (Extreme Preset, TAA)

Avatar: Frontiers of Pandora (Ultra Settings)

Cyberpunk 2077 (Raytracing Ultra Preset)

Horizon Zero Dawn

Mafia II (DX11, Max Settings)

Rainbow Six Extraction (Vulkan, Max Settings)

Starfield (High Settings)

The Last of Us Part 1 (Ultra Preset, Max “Screen Space” Settings, RT)

Watch Dogs Legion (Ultra Preset, Raytracing Low)

En Full HD, la RTX 4070 SUPER se place fort logiquement entre les RTX 4070 et sa variante Ti. Plus précisément, elle se montre -toujours en moyenne- une dizaine de pourcents plus rapide, dépassant au passage la RX 7800XT concurrente d’une bonne tête. Rappelons que dans cette définition, et malgré les 6 GHz de notre processeur, certains jeux sont limités par la puissance CPU, lissant un peu les différences entre les cartes graphiques.

Si elle se montre légèrement plus gourmandes en énergie qu’une RTX 4070, un constat somme toute logique étant donné les 20W d’écart côté TGP, cette version SUPER la dépasse en matière d’efficacité énergétique. L’architecture Ada Lovelace, déjà excellente, se surpasse ici, probablement bien aidée par les améliorations apportées au cours du temps au process de gravure TSMC 4N.

Le passage en QHD permet à la fois de se libérer des limitations CPU et de stresser un peu plus les GPU et la mémoire de ces cartes graphiques. La RTX 4070 SUPER affiche des prestations conformes à nos attentes, entre celles des 4070 et 4070 Ti. Elle domine une fois encore la RX 7800XT mais s’éloigne un peu de la RX 7900XT, qui ne joue toutefois pas sur le même segment du marché. En pratique, l’écart de performances entre les RTX 4070 et 4070 SUPER atteint quasiment 15%.

Sans surprise, la RTX 4070 SUPER consomme légèrement plus que la version classique, mais elle reste au final moins gourmande qu’une RX 7700XT, pourtant largement moins performante. L’efficacité énergétique est toujours excellente, la RTX 4070 SUPER se permettant même de prendre la meilleure place, en tête du podium !

En 4K UHD avec les réglages graphiques poussés au maximum, les cartes graphiques de notre panel sont mises à rude épreuve. La RTX 4070 SUPER n’en reste pas moins toujours plus rapide que la RX 7800XT, dépassant en moyenne la RTX 4070 classique d’un peu plus de 15%. Dans l’absolu, elle échoue toutefois à atteindre la barre des 60 images par seconde de moyenne ; le DLSS (et le FSR) pourront apporter le petit coup de boost nécessaire en 4K.

En 4K UHD, la consommation de la RTX 4070 SUPER plafonne au même niveau qu’en QHD, à 215 watts environ, soit presque son TGP. Son efficacité énergétique est toujours parmi les meilleures de notre panel, seulement surpassée par celle de la RTX 4080.

Performances en jeux avec DLSS / FSR

La nouvelle GeForce semble atteindre ses limites en 4K UHD : c’est assez logique si l’on tient compte de son placement sur le marché, plus orienté QHD sans compromis. C’est ici que les technologies DLSS (ou FSR) prennent tout leur sens, en offrant le gain de performances nécessaire pour profiter d’une expérience utilisateur digne de ce nom. La moyenne ci-dessous reprend les performances de sept des dix jeux précédemment cités, toujours en 4K UHD mais en activant le DLSS (Balanced) ou le FSR.

Le DLSS permet à la RTX 4070 SUPER d’atteindre plus de 80 images par seconde en moyenne en 4K. La technologie de NVIDIA offre surtout à cette carte graphique la possibilité de rester au dessus des 60 FPS dans tous les jeux ! L’écart de performances avec la RTX 4070 classique se creuse un peu, puisqu’on dépasse ici les 17%.

La consommation de la carte n’évolue pas avec l’activation du DLSS, la RTX 4070 SUPER se montrant par ailleurs, et une fois encore, particulièrement efficace d’un point de vue énergétique.

Températures et nuisances sonores

En jeu, la température de la RTX 4070 SUPER FE se stabilise à 67°C, avec un point chaud atteignant 80°C selon les propres capteurs intégrés à la carte. La caméra thermique révèle en revanche que l’étage d’alimentation à 7 phases de cette RTX 4070 SUPER est soumis à un certain stress lors des sessions de jeu.

La température des VRM dépasse allègrement les 70°C, avec un point chaud culminant à 81°C. Les puces de mémoire GDDR6X chauffent également, mais dans une moindre mesure : entre 55°C et 57°C selon leur emplacement sur le PCB.

Les nuisances sonores restent en revanche à un niveau très acceptable puisque cette GeForce RTX 4070 SUPER ne dépasse pas les 37 dB(A) en jeu, avec des ventilateurs se stabilisant autour de 1580 tours par minute. Mais le bruit généré par les bobines s’avère un peu gênant, preuve supplémentaire que l’étage d’alimentation est peut-être un peu sous-dimensionné.

Conclusion : une version SUPER judicieuse de la RTX 4070

Idéalement placée entre la GeForce RTX 4070 et sa déclinaison Ti déjà sur le marché, cette GeForce RTX 4070 SUPER met efficacement à profit les 20 watts supplémentaires dont elle dispose par rapport à sa petite sœur. Cette différence permet à NVIDIA d’ajouter pas mal d’unités de calcul supplémentaires et un peu de cache L2, sans toucher à la fréquence Boost du GPU.

En pratique, cela permet à cette RTX 4070 SUPER d’offrir une hausse de performances d’une quinzaine de pourcents par rapport à la 4070 quand elle n’est pas CPU Limited. Cerise sur le gâteau, la RTX 4070 SUPER améliore encore l’efficacité énergétique déjà excellente des autres cartes Ada Lovelace.

A 659 euros, la RTX 4070 SUPER se présente comme une carte de milieu de gamme parfaite pour le QHD (et a fortiori en FHD) avec des détails graphiques poussés au maximum, offrant même la possibilité de jouer de manière convenable en 4K UHD à des jeux récents grâce aux technologies DLSS 2.x et DLSS 3.x que l’on trouve dans une quantité toujours plus importante de jeux. Au final, cette carte graphique est donc la réponse parfaite de NVIDIA pour contrer la Radeon RX 7800XT d’AMD qui venait titiller d’un peu trop près sa GeForce RTX 4070.