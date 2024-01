Test GeForce RTX 4070 Ti SUPER : bien moins chère qu’une 4080, plus rapide qu’une 4070 Ti

©Igor’s Lab

Intercalée entre la version classique et la RTX 4080, cette GeForce RTX 4070 Ti SUPER vient à la fois rafraichir une gamme vieille de plusieurs mois maintenant, et combler un manque dans le portefeuille de produits du constructeur.

Sur le papier, la RTX 4070 Ti SUPER semble particulièrement alléchante, d’autant qu’elle est proposée à un prix public conseillé de 899 euros, bien inférieur à celui de la RTX 4080 et quasiment identique à celui de la 4070 Ti à son lancement. Face à une RX 7900 XT concurrente dont le prix a récemment été revu à la baisse, voyons en pratique ce que cette RTX 4070 Ti SUPER a dans le ventre.

Les caractéristiques techniques de la RTX 4070 Ti SUPER

Pour sa RTX 4070 Ti SUPER, NVIDIA reprend son architecture Ada Lovelace lancée en septembre 2022. Mais contrairement à ce que la nomenclature aurait pu laisser supposer, cette carte graphique adopte une variante du chipset AD103 déjà utilisée sur la 4080, plutôt que le GPU AD104 que l’on retrouve sur les RTX 4070, 4070 SUPER et 4070 Ti. On peut supposer que ce choix permet à NVIDIA d’écouler des GPU partiellement défectueux plutôt que de simplement les mettre au rebut.

Plus exactement, la 4070 Ti SUPER fait appel à un chipset AD103-275 regroupant 45,9 milliards de transistors. Gravé en 5 nm par TSMC, ce chipset graphique occupe une surface totale de 379 mm², bien qu’une partie seulement de ces transistors soit réellement utilisée. On pourra tout de même profiter de 8448 CUDA Cores fonctionnels en tout, répartis dans 66 SM (Streaming Multiprocessors). 264 Tensor Cores de quatrième génération et 66 RT Cores permettent quant à eux de prendre efficacement en charge les dernières technologies de NVIDIA (DLSS, accélération matérielle du ray-tracing, Ray Reconstruction…).

En adoptant un chipset graphique dérivé de celui de la 4080, la RTX 4070 Ti SUPER ne se présente pas vraiment comme une version simplement overclockée de la 4070 Ti “classique”. Elle profite en effet de certaines caractéristiques de la 4080, comme son bus mémoire 256-bit.

NVIDIA a d’ailleurs fort heureusement augmenté la quantité de mémoire graphique sur cette nouvelle carte par rapport à la 4070 Ti : on passe ainsi de 12 Go de mémoire GDDR6X à un total de 16 Go sur la version SUPER. La vitesse de celle-ci n’évolue en revanche pas puisqu’on reste sur de la mémoire à 21 Gbit/s, mais l’élargissement du bus mémoire permet d’augmenter la bande passante à 672 Go/s.

La quantité de mémoire cache L2 reste toutefois à 48 Mo, soit autant que sur les 4070 SUPER et 4070 Ti. On profitera enfin de fréquences de base et Boost plus élevées que sur la RTX 4080, ce qui devrait en partie compenser le nombre un peu plus faible d’unités de calcul.

RTX 4080 RTX 4070 Ti SUPER RTX 4070 Ti RTX 4070

SUPER RTX 4070 RTX 3070 Ti Architecture Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N) Ampere (SAMSUNG 8N) GPU AD103-300 AD103-275 AD104-400 AD104-350 AD104-250 GA104-400 Cœurs CUDA 9728 8448 7680 7168 5888 6144 Cœurs Tensor 304 264 240 224 184 192 Cœurs RT 76 66 60 56 46 48 Fréquence de base GPU 2210 MHz 2340 MHz 2310 MHz 1980 MHz 1920 MHz 1575 MHz Fréquence Boost GPU 2510 MHz 2610 MHz 2610 MHz 2475 MHz 2475 MHz 1770 MHz Performance FP32 48.8 TFLOPS 44 TFLOPS 40.1 TFLOPS 35 TFLOPS 29.1 TFLOPS 22 TFLOPS VRAM 16 Go G6X

(22.4 Gbit/s) 16 Go G6X

(21 Gbit/s) 12 Go G6X

(21 Gbit/s) 12 Go G6X

(21 Gbit/s) 12 Go G6X

(21 Gbit/s) 8 Go G6X

(19 Gbit/s) Bus mémoire 256-bit 256-bit 192-bit 192-bit 192-bit 256-bit Bande passante mémoire 717 Go/s 672 Go/s 504 Go/s 504 Go/s 504 Go/s 608 Go/s TGP 320W 285W 285W 220W 200W 290W Cache L2 64 Mo 64 Mo 48 Mo 48 Mo 36 Mo 4 Mo Interface PCIe Gen4 x16 PCIe Gen4 x16 PCIe Gen4 x16 PCIe Gen4 x16 PCIe Gen4 x16 PCIe Gen4 x16 MSRP au lancement 1329 euros 889 euros 899 euros 659 euros 659 euros 619 euros Date de lancement 16 nov. 2022 24 janvier 2024 5 janvier 2023 17 janvier 2024 13 avril 2023 10 juin 2021

Le TGP de cette RTX 4070 Ti SUPER ne bouge pas par rapport à celui de sa petite sœur, malgré le nombre plus élevé d’unités de calcul et les fréquences revues à la hausse. Sur le papier, cette carte devrait donc afficher une hausse de performances de 10% environ par rapport à la 4070 Ti normale, ce qui la placer effectivement en concurrente directe de la Radeon RX 7900 XT. Ce n’est donc pas par hasard si AMD a très récemment baissé le prix de sa carte…

NVIDIA a décidé de ne pas proposer de modèle Founders Edition de cette RTX 4070 Ti SUPER, comme il l’a fait précédemment avec la version classique. Tout repose donc sur ses différents partenaires, libres de proposer des modèles respectant ou non les caractéristiques de référence de cette carte graphique. C’est une Ventus 3X de chez MSI qui servira aujourd’hui de support pour les différents tests : reprenant les fréquences et caractéristiques conseillées par NVIDIA, elle devrait très bien représenter les performances des cartes de référence affichées au MSRP.

RTX 4070 Ti SUPER : quelles performances en jeu ?

La plateforme utilisée par notre confrère Igor’s Lab pour mesurer les performances de cette GeForce RTX 4070 Ti SUPER se compose d’un processeur Intel Core i9-13900K overclocké à 6 GHz (afin d’être le moins limité possible par le CPU), d’une carte mère MSI MEG Z690 Unify, de deux barrettes de 16 Go de mémoire DDR5-6400 Corsair Dominator Platinum et de deux SSD de 2 To. Un système de watercoling reposant sur un Alphacool Eisbär Pro se charge du refroidissement du processeur.

Performances 3D globales

Le panel de jeux utilisés pour tester les cartes graphiques intègre des titres récents, élaborés graphiquement et forcément gourmands en puissance de calcul. Afin d’obtenir une moyenne la plus fidèle possible aux conditions réelles, nous avons sélectionné six titres utilisant exclusivement un rendu en rastérisation, et quatre jeux profitant des technologies DXR (ray-tracing) :

Alan Wake II (High Preset, Raytracing Low)

Assassin’s Creed Mirage (Extreme Preset, TAA)

Avatar: Frontiers of Pandora (Ultra Settings)

Cyberpunk 2077 (Raytracing Ultra Preset)

Horizon Zero Dawn

Mafia II (DX11, Max Settings)

Rainbow Six Extraction (Vulkan, Max Settings)

Starfield (High Settings)

The Last of Us Part 1 (Ultra Preset, Max “Screen Space” Settings, RT)

Watch Dogs Legion (Ultra Preset, Raytracing Low)

Chose promise, chose due : en Full HD, la 4070 Ti SUPER vient se placer entre les RTX 4070 Ti et RTX 4080, titillant même la RX 7900 XTX. Même si les performances sont plus ou moins lissées par le processeur dans cette définition, la 4070 Ti SUPER parvient tout de même à surpasser de 4% environ la version standard. Dans l’absolu, avec un framerate moyen de plus de 150 FPS, le FHD ne fera jamais peur à cette carte graphique, quels que soient les réglages utilisés.

Avec un TGP identique à celui de la 4070 Ti, cette version SUPER consomme en Full HD à peu près autant que sa petite soeur. Ses performances légèrement plus élevées lui permettent donc d’afficher une efficacité énergétique un peu meilleure, mais la différence reste assez faible. Les RTX 4070 (SUPER) et RTX 4060 Ti se montrent ici plus efficaces que le nouveau modèle de NVIDIA.

Même constat en QHD : la GeForce RTX 4070 Ti SUPER dépasse la version classique d’un peu plus de 5% en moyenne, avec des performances moyennes quasi identiques à celles de la RX 7900 XT. L’écart avec la RTX 4080 se creuse en revanche un peu. On notera surtout que cette définition ne semble pas poser trop de problèmes à la nouvelle GeForce RTX puisqu’elle parvient à maintenir un framerate (moyen et minimum) très intéressant.

La consommation moyenne de la RTX 4070 Ti SUPER est à peu de chose près identique en QHD à celle de la version classique. Ses bonnes performances dans cette définition lui permettent de se placer parmi les meilleurs modèles côté efficacité énergétique, devançant assez sensiblement une 4070 Ti plutôt moyenne. On reste dans tous les cas loin de ce que proposent les Radeon concurrentes, plutôt gourmandes !

Si la RTX 4070 Ti flirtait avec la barre des 60 FPS en 4K UHD, la version SUPER atteint presque les 70 images par seconde (l’écart atteint environ 11% entre les deux cartes), soit un framerate moyen quasiment identique à celui de la RX 7900 XT. Surtout, la carte ne descend presque jamais sous les 50 FPS : même si elle pourra rencontrer quelques difficultés dans de rares titres avec cette définition, il suffira de baisser d’un cran la qualité graphique pour retrouver un framerate impeccable, ou bien… faire appel au DLSS comme nous le verrons plus bas.

La consommation en 4K UHD de la RTX 4070 Ti SUPER est cohérente avec son TGP, et légèrement supérieure à celle de la RTX 4070 Ti. L’écart de performances entre les deux cartes est toutefois suffisant pour que la version SUPER conserve l’avantage en matière d’efficacité énergétique. Elle reste toutefois derrière les RTX 4080 et RTX 4090, plus adaptées à cette définition.

Performances en jeux avec DLSS / FSR

Même si elle se montre un peu plus rapide que la 4070 Ti, cette nouvelle GeForce SUPER pourra montrer quelques difficultés dans les titres les plus exigeants si l’on pousse la définition au 4K UHD. C’est ici que les technologies DLSS (ou FSR) prennent tout leur sens, en offrant le gain de performances nécessaire pour profiter d’une expérience utilisateur digne de ce nom. La moyenne ci-dessous reprend les performances de sept des dix jeux précédemment cités, toujours en 4K UHD mais en activant le DLSS (Balanced) ou le FSR.

Le DLSS permet à la RTX 4070 Ti SUPER de dépasser les 90 FPS de moyenne en 4K UHD, le tout avec les régalges graphiques les plus élevés. Autant dire qu’une fois encore, la technologie d’upscaling intelligent de NVIDIA se montre particulièrement utile pour jouer convenablement en 4K ! L’écart avec la 4070 Ti atteint un peu plus de 6% : c’est un peu plus bas que ce à quoi on aurait pu s’attendre, mais la différence reste sensible.

Enfin, pas de surprise à noter du côté de la consommation moyenne, à peu près similaire à ce que la RTX 4070 Ti SUPER propose en UHD sans DLSS. La hausse du framerate moyen entraine par conséquent une meilleure efficacité énergétique, mais cette carte reste ici aussi dans le milieu du tableau, dépassée par toutes les autres RTX 40 Series… à l’exception de la 4070 Ti.

Une GeForce RTX intéressante, mais la concurrence rôde

Avec une différence théorique d’une dizaine de pourcents par rapport à la RTX 4070 Ti, cette version SUPER affiche en pratique des performances moyennes en hausse de 6% en QHD et de 10% en UHD. L’écart entre les deux cartes est donc plus ou moins conforme aux attentes, le tout avec un TGP qui ne bouge pas. Cerise sur le gâteau, NVIDIA a eu l’excellente idée d’intégrer suffisamment de mémoire graphique pour rassurer tous les joueurs craignant de se retrouver à l’étroit dans les années à venir. Avec 16 Go de mémoire GDDR6X, cette RTX 4070 Ti SUPER devrait apréhender sans trop de mal les textures gargantuesques des prochains jeux AAA.

Cette nouvelle GeForce RTX risque pourtant de rencontrer quelques difficultés sur le marché, la faute à un AMD aggressif qui vient de baisser le prix de sa RX 7900 XT. Les deux cartes proposent des performances moyennes relativement similaires (des différences existent bien entendu selon les jeux), mais avec un tarif ramené à un peu plus de 800 euros (voire 760 euros si vous la commandez en Allemagne), la Radeon vient tout de même se placer sensiblement sous la RTX 4070 Ti SUPER.

L’écart de prix entre les deux cartes graphiques devient donc assez important, suffisant en tout cas pour sérieusement se poser la question : la meilleure efficacité énergétique et les technologies propriétaires et exclusives de NVIDIA prises en charge par cette GeForce RTX valent-elles réellement la différence de prix avec une RX 7900 XT ? Dans l’absolu, la RTX 4070 Ti SUPER reste une très bonne carte graphique, performante et bénéficiant de toutes les avantages de l’architecture Ada Lovelace. Seule la RX 7900 XT, placée au tarif actuel, nous empêche de définitivement tomber amoureux de la carte de NVIDIA.