Une RX 6800 poussée à 2 553 MHz à seulement 60C°

Le 28 octobre dernier, AMD a présenté ses Radeon Big Navi, déclinés en RX 6900 XT, RX 6800 XT et RX 6800. Les deux dernières sortent demain, tandis que la première se fera désirer jusqu’au 8 décembre prochain. Nous finalisons actuellement notre test des RX 6800 et vous livrerons notre verdict d’ici quelques heures. Pour ceux qui souhaitent overclocker leur carte, sachez qu’un certain CapFrameX rapporte avoir fait atteindre à sa RX 6800 une fréquence GPU de 2,5 GHz, sans que cela n’entraîne une hausse trop importante des températures.

Sur Twitter, le dénommé CapFrameX rapporte une fréquence de 2 532 MHz pour être précis, avec une température GPU moyenne de seulement 60°C. L’individu étaye sa déclaration par une capture d’écran qui mentionne même une pointe à 2 553 MHz. La consommation moyenne du GPU serait de 208 W, avec un pic à 269 W. En rajoutant environ 50 W pour la mémoire, on peut ainsi estimer la consommation totale de la carte à environ 260 W ; l’appétit de Big Navi resterait donc raisonnable.

Pas pour toutes les RX 6800…

Pour rappel, les valeurs communiquées par AMD mentionnent une fréquence jeu de 1 815 MHz et une fréquence Boost de 2 105 MHz pour la RX 6800. Le gain ici rapporté est donc supérieur à 400 MHz, ce qui serait assez impressionnant. Dommage que la méthode de refroidissement utilisée ne soit pas précisée : le watercooling n’est pas exclu.

En outre, prenez ces informations avec circonspection. AMD décline son GPU Big Navi, alias Navi 21 sur les trois références. Les meilleures pièces sont naturellement destinées aux RX 6900 XT (environ 5-10 % de la production) ; celles de bonne qualité aux RX 6800 XT (30-50 %) ; le reste aux RX 6800. Par conséquent, il est assez peu probable de tomber sur d’excellentes puces dans les RX 6800…

Source : Tom’s Hardware US