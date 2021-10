Une surprenante carte minière AMD BC-160 avec GPU Navi 12 repérée

Le site VideoCardz a déniché une curieuse carte minière prétendument baptisée AMD BC-160 (BC pour Blockchain Compute). Ce modèle serait signé XFX China. La solution s’armerait d’un GPU Navi 12. Elle posséderait 2305 processeurs de flux, 8 Go de mémoire HBM2 à une vitesse de mémoire de 4 Gbit/s. La fiche technique mentionne un taux de hachage Ethereum de 69,5 MH/s et un TGP de 165 W ; la carte puiserait son énergie d’une paire de connecteurs 8 broches. De fait, une capture d’écran de ladite carte en plein minage montre qu’elle pourrait atteindre 72 MH/s via l’algorithme de minage Ethash. Tout ceci peut sembler assez plausible de prime abord ; d’autant plus qu’en mars dernier, des rumeurs suggéraient qu’AMD préparait une gamme de GPU sous architecture RDNA, mobilisant justement ce GPU Navi 12, pour le minage de cryptomonnaies. Néanmoins, il y a quelques incohérences, dont une majeure qui vous a peut-être déjà interpellés.

De la mémoire HBM2 de 8 Go avec une vitesse de 4 Gbit/s n’existe pas pour le moment. Une telle vitesse devrait essentiellement concerner les solutions munies de mémoire HBM3. Certes, RAMBUS avait bien mentionné des puces HBM2E à 4 Gbit/s il y a quelques mois. Cependant, on les imagine mal intégrer d’emblée cette carte minière. Maintenant, une erreur sur la fiche n’est pas exclue. VideoCardz estime également que la dénomination du produit, avec le premier chiffre indiquant la génération et les suivants le taux de hachage Ethereum, est peu plausible, et pointe quelques erreurs mineures comme « passiv ».

Navi 12, un GPU destiné jusqu’ici à la Radeon Pro 5600M

Un taux de hachage de 69,5 Mh/s est approximativement 25 % plus élevé que celui atteint par une Radeon RX 5700 XT en Navi 10. Actuellement, le seul produit officiel équipé d’un GPU Navi 12 est l’AMD Radeon Pro 5600M. Elle embarque 2560 processeurs de flux et 8 Go de mémoire HBM2 à 1,54 Gbit/s.

Source : VideoCardz