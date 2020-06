AMD présente sa Radeon Pro RX 5600M dotée de 8 Go de mémoire HBM2

Après les Radeon Pro RX 5300M et RX 5500M, AMD annonce sa Radeon Pro RX 5600M. Celle-ci intègre déjà le nouveau MacBook Pro 16 pouces. Cette carte, gravée en 7 nm, embarque un GPU Navi 12 et 8 Go de mémoire HBM2. Elle offre une bande passante mémoire de 394 Go/s.

Toujours sous architecture RDNA, cette Radeon Pro RX 5600M s’arme de 40 unités de calcul, soit 2560 processeurs de flux (SP). Cela la place au niveau de la Radeon RX 5700 XT et largement au-dessus de la RX 5500M qui se limite à 24 unités de calcul, soit 1536 processeurs de flux. Comme ses deux petites sœurs, la RX 5600M conserve un TGP de 50W.

Pour AMD, les cartes graphiques avec 4 Go de VRAM appartiennent au passé

Puissance FP32 de 5,3 TFLOPS

En revanche, AMD indique une fréquence Boost de 1035 MHz. Sur ce plan là, elle est donc la plus lente des trois références mobiles Navi. Son nombre plus élevé d’unités de calcul lui permet malgré tout de se démarquer, avec une puissance en virgule flottante simple précision (FP32) de 5,3 TFLOPS, soit 32,5% de plus que la Radeon Pro 5500M. Idem pour la bande bande passante mémoire de 394 Go/s, soit une valeur 105,2 % plus élevée que pour la Radeon Pro 5500M. Même la Radeon RX 5700 XT, avec sa bande passante mémoire de 448 Go/s, ne devance la RX 5600M que de 13,7 %. Enfin, s’il est toujours hasardeux de mettre en parallèle une carte mobile avec une carte dédiée, sachez que la Radeon RX 5700 XT offre une puissance FP32 de 9,8 TFLOPS.

Nos confrères de Tom’s Hardware US ont élaboré le tableau ci-dessous afin de faciliter la comparaison avec les autres cartes mobiles Navi.

Carte Architecture GPU Unités de calcul Processeurs de flux (SP) Fréquence Boost (MHz) Performance FP32 (TLOPS) Mémoire Vitesse mémoire (Gbit/s) Interface mémoire Bande passante mémoire (Go/s) TGP (W) Radeon Pro 5600M RDNA (Navi 12) 40 2,56 1035 5,3 8 Go HBM2 1,54 2048-bit 394 50 Radeon Pro 5500M RDNA (Navi 14) 24 1,536 1300 4 8 Go GDDR6 12 128-bit 192 50 Radeon Pro 5300M RDNA (Navi 14) 20 1,28 1250 3,2 4 Go GDDR6 12 128-bit 192 50

Pour l’instant, on ignore si cette Radeon Pro RX 5600M sera disponible chez d’autres revendeurs qu’Apple. AMD s’est refusé à toutes confidences sur ce sujet.