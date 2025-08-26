Le FSR 4 va offrir des améliorations graphiques incroyables au prix des performances

AMD propose avec FSR 4 des améliorations visuelles significatives grâce à des algorithmes basés sur l’IA, mais cette technologie s’accompagne d’une baisse de performances, jusqu’à 14 FPS en moins par rapport à FSR 3.1.5.

AMD a récemment dévoilé la quatrième version de sa technologie d’upscaling FidelityFX Super Resolution (FSR 4), intégrée dans sa suite logicielle FidelityFX 2.0. Cette mise à jour permet aux développeurs d’intégrer plus facilement les technologies FSR dans leurs jeux. Grâce à la sortie du SDK FFX 2.0, des tests indépendants ont pu être réalisés, notamment par l’utilisateur @opinali, qui a évalué les performances de la carte graphique Radeon RX 9070 XT avec le FSR 4.

Des améliorations visuelles, mais un coût calculatoire accru

Les résultats des tests révèlent que l’utilisation du FSR 4 qui sera disponible sur la PS5, entraîne une baisse de performances par rapport au FSR 3.1.5. Sans activation de la génération d’images ni du V-Sync, la RX 9070 XT atteint 276 images par seconde (FPS) avec le FSR 4.0.2, contre 290 FPS avec le FSR 3.1.5. Cette différence s’explique par l’utilisation accrue de ressources GPU : le FSR 4 sollicite 37 % de puissance supplémentaire, en raison de ses algorithmes basés sur l’intelligence artificielle.

Le FSR 4 repose en effet sur des techniques avancées, telles que l’utilisation de vecteurs de mouvement et de données temporelles, qui améliorent la qualité de reconstruction de l’image, mais au détriment des performances. À l’inverse, le FSR 3 s’appuyait sur des modèles moins gourmands en ressources, comme le DP4a sur les autres cartes graphiques, offrant une reconstruction moins détaillée mais plus économe.

Un compromis entre qualité et fluidité

La baisse de FPS observée avec le FSR 4 reste limitée à une partie spécifique du processus de rendu. Pour la majorité des joueurs, cette différence pourrait passer inaperçue lors de sessions de jeu classiques. En revanche, dans des contextes compétitifs où chaque image par seconde compte, l’upscaling pourrait être désactivé pour privilégier la réactivité.

Le FSR 4 représente une avancée technologique pour AMD, avec des améliorations visuelles notables, mais au prix d’une consommation accrue de ressources. Les joueurs devront donc choisir entre une meilleure qualité d’image et une fluidité optimale, en fonction de leurs priorités et de leur configuration matérielle.