Vidéo : Heavenly Sword tourne en 4K 60 ips, sur l’émulateur RPCS3

Autre fois exclusif sur PS3, le jeu Heavenly Sword est maintenant jouable sur PC, grâce à l’émulateur RPCS3. De plus, alors qu’il était limité à 30 ips sur console, il est maintenant possible de le faire tourner à 60 ips en 4K, sur PC.

Pour couronner le tout, kd-11, membre de l’équipe derrière RPCS3, s’est également permis de corriger un bon nombre de crashs et de glitchs graphiques. Enfin, certaines ombres projetées qui ne s’affichaient pas correctement sont maintenant bien présentes pour le plaisir des yeux.

L’émulateur RPCS3 propose désormais du multijoueur

Une petite manipulation requise

Pour ceux qui voudraient s’essayer au jeu sur PC, une manipulation est requise afin d‘en profiter pleinement. Heavenly Sword nécessite de créer une configuration custom, sur RPCS3, pour pouvoir passer sa limitation à 30 ips. Pour cela, dans RPSC3, réalisez un clic droit sur le jeu et sélectionnez « create custom configuration ». Ensuite, rendez-vous dans « Advanced Settings » et montez la valeur de « vblank » à 120 Hz. Sauvegardez vos paramètres et vous pouvez à présent profiter du jeu avec 60 ips.

Source : DSOG