Voici la liste des 15 jeux offerts par l’Epic Games Store en cette fin d’année

Depuis vendredi dernier, l’Epic Games Store offre un jeu gratuit chaque jour jusqu’à la fin d’année. Plusieurs listes prédisant les titres mystères ont circulé, mais à l’évidence, toutes n’étaient pas fiables. En voici une, publiée il y a quelques jours, qui semble authentique ; en tout cas, les quatre titres accordés jusqu’ici concordent avec ses prédictions.

Cities Skylines – 17 décembre

Oddworld : New n Tasty – 18 décembre

The Long Dark – 19 décembre

Defense Grid 1 – 20 décembre

Alien : lsolation – 21 décembre

Metro 2033 – 22 décembre

Tropico 5 – 23 décembre

Inside – 24 décembre

Darkest Dungeon – 25 décembre

My Time in Portia – 26 décembre

Night in the Woods – 27 décembre

Stranded Deep – 28 décembre

Solitairica – 29 décembre

Torchlight II – 30 décembre

Jurassic World Evolution – 31 décembre

Les 50 meilleurs free-to-play sur PC et Mac, à savourer sans dépenser un centime

Des jeux variés

On vous le concède, cette liste fait moins rêver qu’une autre mentionnant des jeux comme Assassin’s Creed Origins, Horizon Zero Dawn ou Borderlands 3. Néanmoins, on aurait tort de se priver, et certains titres sont quand même attrayants. On pense notamment à Alien : Isolation, Inside, Darkest Dungeon, ou encore Jurassic World Evolution. Si l’un des softs de cette liste vous intéresse, pensez à vous rendre sur l’Epic Games Store le jour J pour récupérer une copie. L’heure limite est fixée à 17h.

Source : DSOGaming