Voici la toute première copie de Windows 95, jamais ouverte

Alors que Windows 10 va bientôt tirer sa révérence et que Windows 11 24H2 peut déjà être testé en version bêta, Windows 95 va bientôt souffler sa 29ème bougie. Les aficionados de machines rétro se souviennent parfaitement de ce système d’exploitation. Déployée en 1995 et abandonnée en décembre 2001, cet OS a eu la lourde tâche de démocratiser l’informatique auprès du grand public. Pari réussi puisque 100 millions de copies se sont vendues, laissant Linux et MacOS très loin derrière.

Brad Silverberg a d’ailleurs participé à ce succès, puisqu’il s’agit d’un ancien vice-président et chef de produit pour MS-DOS dans les années 1990. Il a contribué à l’introduction de Windows 95 en 1995. Le 6 juillet dernier, il a partagé une photo sur X montrant une copie originale de l’OS, qu’il n’a jamais déballé.

La toute première copie de Windows 95

En réalité, Brad Silverberg possède le tout premier exemplaire de Windows 95. C’est en réponse à un internaute sur X, qui a affirmé être en possession d’un système d’exploitation Windows 95 Special Edition, qu’il s’est vanté d’avoir le tout premier coffret, suivi évidemment de clichés pour prouver ses propos.

Il est écrit sur un papier fourni avec l’exemplaire qu’il a été produit le 14 juillet 1995 à 17h15, et qu’il s’agit de la toute première version jamais créée. A l’époque, la copie contenait 13 disquettes pour la mise à niveau vers le nouveau système. Il s’agit du successeur de Windows 3.11, et contenait de très grosses améliorations, notamment un design bien plus moderne, mais surtout l’ajout de la barre des tâches, du menu Démarrer ainsi qu’une nouvelle interface de jeux.

Windows 95 a d’ailleurs vu émerger des titres phares comme le premier Fallout, Age of Empires, GTA premier du nom, Command & Conquer et bien d’autres. Windows 95 a démocratisé l’informatique comme jamais, et s’est imposé comme le premier OS des particuliers. Cependant, tout n’était pas si rose, et Windows 95 avait aussi son lot de soucis, comme des fuites de mémoire, une sécurité rudimentaire, des problèmes de compatibilité avec certaines applications, et des plantages réguliers sur l’écran de la mort (écran bleu). Bref, chaque génération a son lot de problèmes, même encore aujourd’hui. D’ailleurs, la mise à jour Windows 11 de juin empêche certains PC de s’allumer.

