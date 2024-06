Windows 11 : la mise à jour de juin empêche les PC de s’allumer

La dernière mise à jour de Windows 11 est buguée et ruinerait l’expérience de l’OS. Celle-ci empêcherait certains PC utilisant les versions 22H2 et 23H2 de s’allumer ou bien les bloquerait dans une boucle de redémarrage infinie.

Windows 11, au grand dam de Microsoft, n’est pas étranger aux bugs ou problèmes en tout genre. Le système d’exploitation du géant de Redmond n’est pas toujours stable ce qui peut grandement dégrader l’expérience des utilisateurs.

C’est en partie pour cette raison que Windows 11 n’arrive pas à convaincre, les usagers préférant rester pour la plupart sur Windows 10. Alors que l’OS s’approche petit à petit du déploiement de sa prochaine mise à jour majeure 24H2, un bug de la dernière update en date handicape fortement l’utilisation des PC.

Il y a peu, Microsoft lançait le patch de juin, celui-ci comportant divers correctifs pour Windows 10 mais aussi des fonctionnalités inédites sur Windows 11. Malheureusement, KB5039302, l’update de la dernière version de l’OS, présente un bug majeur.

À l’image du fiasco de la mise à jour de février, la nouvelle peut rendre les ordinateurs totalement inutilisables. En effet, celle-ci peut empêcher l’allumage des machines ou encore les bloquer dans une boucle de redémarrages infinis.

©Unsplash

Attention aux machines virtuelles

Ce problème particulièrement grave touche les versions 22H2 et 23H2 de Windows 11. La mise à jour affecte également les configurations utilisant des machines virtuelles ou bien des logiciels comme CloudPC, DevBox ou Azure Virtual Desktop.

Si Microsoft a connaissance du bug et est certainement en train de chercher une solution, aucune correction officielle n’est disponible pour le moment. L’entreprise précise en revanche que les versions Home de l’OS pourraient être moins affectées. Selon la firme, la virtualisation serait moins présente dans cet environnement précis.

Microsoft a possiblement raison, néanmoins, tous les usagers utilisant une machine virtuelle, quelle que soit son édition de Windows 11, seraient à risque. L’unique façon de se débarrasser du bug serait, d’après la firme, d’opérer une récupération du système afin de rétablir son fonctionnement normal.

Finalement, le géant de Redmond conseille fortement à ses utilisateurs de ne pas télécharger KB5039302 et d’attendre un correctif. De plus, l’entreprise a suspendu le déploiement de la mise à jour pour ne pas propager plus encore ce bug pour le moins gênant.

Comment désinstaller la mise à jour KB5039302 ?

©Unsplash

Pour ceux qui ont déjà installé la mise à jour mais qui ne sont pas affectés, un retour vers une ancienne version de Windows 11 pourrait être indiqué. Pour ce faire, il suffit de suivre les étapes suivantes :

Pressez Win+I pour ouvrir le menu des Paramètres. Dans la section Windows Update, sélectionnez Historique des mises à jour. Trouvez et désinstallez KB5039302. Enfin, confirmez la désinstallation et redémarrez votre PC.

Malheureusement, ce n’est pas la première fois que Microsoft et Windows 11 sont victimes de ce genre de problème. Alors que l’entreprise souhaite voir les utilisateurs de Win 10 passer sur la version récente de l’OS, ces derniers pourraient encore y réfléchir à deux fois.

D’autant plus que la stratégie de communication agressive du géant de Redmond à grand renfort de publicité et de pop-up ne fait pas l’unanimité. À force, l’entreprise comme le système d’exploitation pourraient perdre la confiance des utilisateurs.