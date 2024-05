Windows 11 : la mise à jour 24H2 peut enfin être testée en version bêta

Windows 12 ne verra peut-être pas le jour prochainement, mais Microsoft travaille tout de même sur une nouvelle version de son système d’exploitation. Plutôt que de changer de numérotation, celle-ci devrait s’appeler Windows 11 24H2, une mise à jour majeure qui se concentrerait sur l’intelligence artificielle.

Alors que plusieurs informations suggéraient une sortie de 24H2 vers le milieu de l’année 2024, il semblerait finalement que son lancement soit plus éloigné. En effet, cette update de l’OS de Microsoft serait repoussée pour coïncider avec la sortie et la commercialisation des “PC IA” avant d’être étendue aux autres systèmes.

Évidemment, Windows 11 24H2 ne va pas se contenter d’intégrer l’IA, mais devrait également apporter quelques changements à l’expérience Windows dans son ensemble. Désormais, il est possible de tester la plupart de ces nouveautés grâce au déploiement de la version “bêta” de Windows 11 24H2.

Microsoft vient, en effet, de publier la prochaine version de l’OS dans le canal Release Preview. Cette update devrait être la dernière phase de test avant la disponibilité générale de la mise à jour 24H2.

Quoi de neuf pour Windows 11 24H2 ?

La version finale est donc disponible dès maintenant pour les utilisateurs du programme Windows Insider via la fonction Windows Update Seeker. Pour les autres, il va falloir attendre un peu, le temps que la mise à jour soit accessible via Windows Update.

©Unsplash

Parmi les nouveautés apportées, autres que celles centrées autour de l’intelligence artificielle, on peut retrouver une amélioration de l’interface. Cela comprend la prise en charge des fonds d’écrans HDR ou des images au format JXR. De plus, en cas d’utilisation de plusieurs moniteurs, il sera possible de paramétrer un fond d’écran unique à chacun d’eux.

L’ergonomie de l’OS a aussi eu le droit à quelques améliorations. Par exemple, Microsoft a ajouté un nouveau mode “Energy Saver” permettant de réduire la consommation d’énergie en sacrifiant les performances du système.

Autre exemple, il sera possible de créer des archives au format 7-zip et TAR directement depuis l’explorateur de fichiers. Les développeurs ont également le droit à l’intégration des commandes sudo afin d’exécuter des outils avec des privilèges élevés depuis une session de console normale.

Des fonctionnalités absentes et réservées

Si cette mise à jour s’annonce assez fournie, Microsoft souhaite donc faire de son OS une expérience IA avancée. Copilot devrait être amélioré et si certaines fonctionnalités comme la clarté vocale alimentée par l’IA seront disponibles sur tous les systèmes, les fonctions les plus évoluées seront réservées aux PC Copilot+ (pour l’instant).

Surface Pro 10 (PC Copilot+) ©Microsoft

Malheureusement, des outils IA locale de Windows 11 et “Recall” qui permettent d’optimiser le travail des utilisateurs seront uniquement utilisables sur des ordinateurs alimentés par le SoC Snapdragon X de Qualcomm.

De ce fait, le géant de Redmond ostracise une partie de ses utilisateurs. Sans un PC IA récent, l’intégralité des fonctionnalités de Windows 11 24H2 sera inaccessible. Cette décision est assez discutable de la part de l’entreprise et ne devrait pas faire l’unanimité.

De plus, ces fonctionnalités IA ne peuvent donc pas être testées pour le moment, sachant que le matériel exigé par Microsoft n’est pas encore disponible. Il faut donc espérer que même sans phase de tests publique, celles-ci soient parfaitement fonctionnelles à leur sortie.