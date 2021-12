Vous pouvez jouer gratuitement à l’Alpha multijoueur de Company of Heroes 3 jusqu’au 6 décembre

En juillet dernier, SEGA et Relic ont officialisé Company of Heroes 3 ; nous avons déjà pu découvrir le gameplay et sa carte de campagne dynamique à travers quelques vidéos. Le jeu doit sortir l’année prochaine. Afin de préparer ce lancement, les studios organisent une Alpha multijoueur de Company of Heroes 3 ; vous pouvez l’essayer gratuitement jusqu’au 6 décembre prochain.

Si vous vous étiez déjà inscrit pour participer à la première pré-alpha en juillet, vous avez simplement à télécharger Company of Heroes 3 – Multiplayer Pre-Alpha, qui a en principe été automatiquement ajouté à votre bibliothèque Steam. Dans le cas contraire, il vous suffit de vous inscrire sur companyofheroes.com puis de lier votre compte Steam afin d’obtenir l’accès.

Contenu et configurations requises

Cette alpha multijoueur propose quatre cartes (une pour le 1V1 et les trois autres pour le 2V2). Elle propose de jouer les troupes de la Wehrmacht ou des forces US. Il est possible de jouer en solo contre l’IA, en coopération ou en PvP ; les modes de jeu sont points de victoire et annihilation.

En ce qui concerne les exigences matérielles, la configuration minimale renseigne un processeur Intel Core i5-6600 ou AMD Ryzen 1600 ; une carte graphique NVIDIA GTX 1050 ou Radeon RX 570 ; 8 Go de RAM.

La configuration recommandée préconise un processeur Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 7 3800X ; une carte graphique NVIDIA GTX 1080 ou Radeon RX 5700 ; 16 Go de RAM.

Par ailleurs, Relic prévient que son titre n’est pas parfaitement optimisé et qu’en conséquence, vous risquez de rencontrer des problèmes de performance dans des définitions supérieures au Full HD.

« Company of Heroes revient, avec sa narration à hauteur d’homme, dans un tout nouveau théâtre de guerre plein de nouvelles tactiques, factions et histoires méconnues de la Seconde Guerre mondiale. La Méditerranée témoigne d’une grande diversité, des montagnes italiennes balayées par le vent aux déserts arides d’Afrique du Nord en passant par les nombreuses côtes escarpées de tout son pourtour. L’intelligence bat la vitesse sur cette nouvelle ligne de front ».