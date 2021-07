Company of Heroes 3 présente son gameplay et sa carte de campagne dynamique

Le 13 juillet dernier, SEGA et Relic ont officialisé Company of Heroes 3. Une bonne nouvelle pour les fans de la licence et de STR en général, puisque la sortie du dernier opus de la franchise, Company of Heroes 2, remonte à juin 2013. Malgré les années, le titre rassemble toujours plusieurs milliers de joueurs sur Steam et a d’ailleurs reçu un patch ajoutant la prise en charge du 64 bits en début d’année. Contrairement à son ancêtre, COH 3 délaissera le front de l’est pour débarquer sur des rives plus ensoleillées, celles de la Méditerranée. Afin de vous donner envie de repartir au front, les développeurs ont publié plusieurs vidéos qui illustrent les différentes fonctionnalités du titre.

L’une des séquences met en avant la nouvelle carte de campagne dynamique. Selon Relic, « avec la Carte de Campagne Dynamique, les joueurs dirigent leurs troupes sur terre, dans les airs mais aussi sur la mer : construisez votre propre chaîne de ravitaillement pour reprendre l’Italie des mains de l’Axe. Les choix que vous faîtes s’assument désormais sur le long terme. Ils se répercutent sur vos batailles, mais également sur l’histoire de la guerre dans son ensemble ». Les modes solo offrent aussi une Pause Tactique Totale « pour un contrôle absolu du rythme des escarmouches ».

Essence Engine 5

Company of Heroes 3 tourne dans l’Essence Engine 5, dernière évolution du moteur propriétaire de Relic. Le studio a intronisé son jeu en ces termes : « Company of Heroes revient, avec sa narration à hauteur d’homme, dans un tout nouveau théâtre de guerre plein de nouvelles tactiques, factions et histoires méconnues de la Seconde Guerre mondiale. La Méditerranée témoigne d’une grande diversité, des montagnes italiennes balayées par le vent aux déserts arides d’Afrique du Nord en passant par les nombreuses côtes escarpées de tout son pourtour. L’intelligence bat la vitesse sur cette nouvelle ligne de front ».

COH 3 est accessible en version Pre-Alpha jusqu’au 3 août à cette adresse. Il sortira en 2022 sur PC.