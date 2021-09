Western Digital présente un disque dur mécanique de 20 To doté de sa technologie OptiNAND

Il y a quelques jours, Western Digital a annoncé le lancement de disques durs de 20 To bénéficiant de sa technologie OptiNAND. Ils embarquent une mémoire EFD (embedded flash drive) iNAND UFS qui améliore à la fois leurs performances et leur fiabilité.

Ces HDD de 20 To héritent de neuf plateaux ePMR (energy-assisted perpendicular magnetic recording technology) de 2,2 To chacun, d’un actionneur à trois étages pour un positionnement plus précis des têtes de lecture / écriture et de ce fameux EFD. Celui-ci embarque une quantité non précisée de mémoire flash 3D NAND TLC. Un SoC assure la communication entre l’EFD et les plateaux. Cette mémoire 3D NAND sert essentiellement au stockage de métadonnées.

Une intégration transparente pour l’hôte

Plus leur capacité est élevée, plus les disques durs mécaniques ont besoin de stocker des gigaoctets de métadonnées relatives à la RRO (repeatable runout) ainsi qu’à l’interférence entre pistes adjacentes (ATI pour adjacent track interference) ; les disques durs OptiNAND les stockent sur le lecteur flash iNAND plutôt que sur les supports rotatifs. Cela libère de l’espace sur ces derniers, réduit la latence et le nombre d’opérations de lecture / écriture. En outre, la technologie iNAND permettrait de conserver environ 100 Mo données en cas d’arrêt d’urgence.

La présence de ce lecteur flash est totalement transparente pour l’hôte. En effet, c’est le SoC intégré au HDD qui se charge de le gérer. Toutefois, il est probable que ces composants supplémentaires entrainent une consommation d’énergie légèrement supérieure.

Siva Sivaram, président de la branche Global Technology and Strategy de Western Digital déclare à propos de la technologie OptiNAND : « Cette architecture sous-tendra notre feuille de route technologique en matière de disque dur pour plusieurs générations, car nous prévoyons des disques durs ePMR avec OptiNAND de 50 To dans la seconde moitié de la décennie ».

Western Digital ne précise pas le surcoût induit par cette technologie OptiNAND.

Source : Western Digital