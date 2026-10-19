WhatsApp teste deux nouveautés qui pourraient changer votre façon de discuter

WhatsApp prépare une nouvelle façon de communiquer avec des stickers capables de diffuser du son. L’application teste également une refonte de sa barre de rédaction, qui pourrait modifier les habitudes de ses utilisateurs.

WhatsApp teste actuellement une fonctionnalité permettant d’associer du son à ses stickers. Dans le même temps, l’application teste une nouvelle disposition pour sa barre de rédaction de messages. Ces deux évolutions, repérées dans des versions bêta de l’application pour Android, ont pour but d’enrichir les échanges au sein des conversations.

Des stickers capables d’émettre du son

La fonctionnalité a été initialement identifiée par WABetaInfo dans la version bêta 2.26.41.3 de WhatsApp pour Android. Nos confrère de Android Authority ont effectué diverses opérations sur le fichier APK de la version 2.26.41.11 pour la faire fonctionner, ce qui a permis d’observer plus précisément son fonctionnement.

Pour les stickers créés à partir d’images fixes, WhatsApp prévoit d’ajouter une icône en forme d’onde sonore. Celle-ci permettrait aux utilisateurs d’enregistrer leur voix ou de sélectionner un fichier audio existant. L’application pourrait proposer des séquences allant jusqu’à 10 secondes. Les destinataires pourraient alors appuyer sur une icône de volume pour écouter le son associé au sticker.

Les stickers animés, créés à partir de vidéos, opteraient également pour la même fonctionnalité. Ils intégreraient automatiquement cinq secondes d’audio provenant de l’audio original, que l’utilisateur pourrait remplacer par un enregistrement personnel ou un autre fichier audio. Un paramètre distinct permettrait également de supprimer le contour visible autour des stickers personnalisés, pour un rendu plus épuré.

Une barre de composition réorganisée sur deux lignes

En plus des modifications apportées aux stickers, WhatsApp testerait une nouvelle version de sa barre de composition des messages, organisée sur deux lignes. Dans la configuration actuelle, le champ de texte et plusieurs icônes de fonctionnalités sont regroupés sur une seule ligne. La nouvelle disposition placerait la zone de saisie du texte en haut, et les différents contrôles supplémentaires seraient alignés sur la ligne du bas.

Cette réorganisation laisserait davantage d’espace au champ de rédaction d’un message, sans obliger les utilisateurs à naviguer dans des menus pour accéder aux pièces jointes. L’objectif de cette refonte n’a pas été détaillé, mais une disposition plus flexible pourrait faciliter l’ajout de raccourcis supplémentaires à l’avenir.

Ces deux évolutions restent à ce stade des travaux en cours, et WhatsApp n’a communiqué aucune date de déploiement. Rien ne garantit donc que les stickers sonores ou la nouvelle barre de composition seront intégrés tels quels à la version stable de l’application.