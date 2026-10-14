Le DLSS 5 passe à la vitesse supérieure : NVIDIA promet des gains impressionnants en 4K

Quelques mois après sa présentation, le DLSS 5 de NVIDIA évolue déjà considérablement, avec un modèle plus léger et des performances en nette hausse. Entre les nouveaux jeux compatibles et une possible arrivée sur les RTX 40, cette technologie pourrait bien prolonger la durée de vie de certaines cartes graphiques.

NVIDIA a présenté une mise à jour majeure de sa technologie DLSS 5, offrant des performances accrues et une consommation mémoire VRAM réduite. Le nouveau modèle, lancé ce mois-ci, affiche une exécution deux fois plus rapide que sa toute première version dévoilée en mars lors de la conférence GTC 2026.

Optimisation du modèle et gains de performance

L’entreprise a réduit la taille de son modèle de 24%, le ramenant à 118 millions de paramètres. Cette optimisation se traduit par des bénéfices concrets : en résolution 4K, la consommation de VRAM diminue de 20%.

Dans le jeu NBA 2K27, les performances s’améliorent de plus de 30%, les fréquences d’images passant de 65 fps à 90 fps en 4K. Une aubaine pour les gamers qui n’auront certainement pas à changer leur carte graphique tout de suite, d’autant plus que de nouveaux modèles ne sont pas prévus dans l’immédiat.

Nouvelle compatibilité avec d’autres titres

Depuis son lancement en septembre aux côtés de NBA 2K27, DLSS 5 va désormais s’étendre à d’autres jeux. Hogwarts Legacy recevra le support officiel de la technologie à partir du 5 novembre. Cette mise à jour intègrera le rendu neuronal DLSS et modernisera les autres technologies DLSS du titre. Les développeurs ont exploité les outils de contrôle du SDK pour conserver l’intention artistique du jeu.

Where Winds Meet, un autre titre, bénéficiera d’une prise en charge DLSS en fin novembre. Le jeu proposera dès son lancement la multi-génération d’images et la super résolution, tandis que le rendu neuronal guidé en 3D arrivera ultérieurement.

NVIDIA indique que des améliorations supplémentaires sont envisagées, notamment une extension de la technologie aux cartes graphiques RTX 40. Cette nouvelle pourrait ravir les joueurs qui verraient ainsi leurs performances en jeu boostées sans dépenser un euro supplémentaire.