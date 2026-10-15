Test AFERIY Nomad1800 Pro : une batterie nomade au rapport performances-prix agressif

Avec une batterie LiFePO₄ de 1 024 Wh, un onduleur capable de délivrer 1 800 W en continu et une capacité pouvant atteindre 5,12 kWh grâce à des modules supplémentaires, la AFERIY Nomad1800 Pro affiche des caractéristiques particulièrement solides au regard de son tarif attractif. Alors, que vaut-elle en conditions réelles ?

© Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

8/10 AFERIY Nomad1800 Pro 469€ > AFERIY Voir le verdict Puissance continue de 1 800 W

Capacité extensible jusqu'à 5 120 Wh

Charge secteur jusqu'à 1 000 W

Port USB-C délivrant 140 W

Format compact pour une telle puissance

Fonction onduleur Application perfectible

Un seul port USB-C vraiment performant

Rendement qui chute lors de fortes sollicitations

Ventilation audible dans une pièce silencieuse

Alors que les batteries nomades étaient autrefois essentiellement pour les campeurs ou les adeptes de la “van-life”, elles se sont largement démocratisées. Avec une augmentation de puissance, de capacité et une réduction drastique des coûts, ces stations domestiques peuvent alimenter certains équipements à domicile, notamment en cas de coupure de courant. C’est sur ce terrain que se positionne la AFERIY Nomad1800 Pro.

Derrière un format compact se cachent un onduleur sinusoïdal de 1 800 W et une batterie LFP de 1 024 Wh pouvant être augmentée jusqu’à 5 120 Wh en ajoutant quatre modules d’extension.

Nous l’avons donc passée au banc d’essai, afin de mesurer ses performances en conditions réelles.

💶 Quel est le prix de la AFERIY Nomad1800 Pro ?

AFERIY commercialise actuellement la Nomad1800 Pro en promotion à 499 euros sur son site français. Attention toutefois, les prix varient régulièrement.

💡 Offres et codes promo exclusifs

Le constructeur nous a également transmis deux codes permettant de bénéficier d’une réduction supplémentaire valable jusqu’au 30/10/2026 qui porte le prix final à 469 euros sur le site officiel d’AFERIY.

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👉 Ce code promo est valable indéfiniment, mais le montant de la réduction peut varier. L’utilisation de ces codes promotionnels peut être restreinte lors d’événements promotionnels majeurs ou de campagnes marketing spécifiques.

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La Nomad1800 Pro offre une capacité initiale de 1 024 Wh qui peut évoluer dans le temps grâce à des batteries additionnelles de 1 024 Wh.

Une première batterie porte la capacité totale à 2 048 Wh. Deux modules permettent d’atteindre 3 072 Wh, trois modules 4 096 Wh et quatre batteries supplémentaires portent l’ensemble à 5 120 Wh.

Les différentes configurations sont proposées aux tarifs suivants :

AFERIY Nomad1800 Pro + 1 batterie (2 048 Wh) : 839 €

AFERIY Nomad1800 Pro + 2 batteries (3 072 Wh): 1 209 €

AFERIY Nomad1800 Pro + 3 batteries (4 096 Wh) : 1 579 €

AFERIY Nomad1800 Pro + 4 batteries (5 120 Wh) : 1 949 €

Cette conception modulaire permet d’augmenter progressivement la capacité en fonction de l’évolution des besoins. Les batteries supplémentaires viennent simplement s’empiler et s’emboîter les unes sur les autres.

⚙️ AFERIY Nomad1800 Pro : les caractéristiques techniques

La Nomad1800 Pro exploite la technologie lithium-fer-phosphate, offrant une capacité nominale de 1 024 Wh, associée à un onduleur sinusoïdal pur capable de fournir une puissance de 1 800 W.

Voici les principales caractéristiques communiquées par AFERIY :

Capacité : 1 024 Wh

1 024 Wh Technologie de batterie : LiFePO₄

LiFePO₄ Puissance de sortie maximale : 1 800 W

1 800 W Sortie AC : 220 à 240 V

220 à 240 V Recharge sur secteur : jusqu’à 1 000 W

jusqu’à 1 000 W Entrée solaire : jusqu’à 500 W

jusqu’à 500 W Recharge secteur + solaire : jusqu’à 1 500 W

jusqu’à 1 500 W Recharge annoncée : 80 % en 36 minutes avec 1 500 W en entrée

80 % en 36 minutes avec 1 500 W en entrée USB-C : 1 × 20 W et 1 × 140 W

1 × 20 W et 1 × 140 W USB-A : 2 × Quick Charge 3.0, 18 W

2 × Quick Charge 3.0, 18 W Sorties DC5521 : 2 × 12 V / 3 A

2 × 12 V / 3 A Prise automobile : 12 V / 10 A

12 V / 10 A Mode UPS : basculement en ≤ 10 ms

basculement en ≤ 10 ms Capacité maximale avec extensions : 5 120 Wh

5 120 Wh Durée de vie annoncée : plus de 4 000 cycles avant d’atteindre 80 % de capacité

plus de 4 000 cycles avant d’atteindre 80 % de capacité Dimensions : 35 × 22 × 26,3 cm

35 × 22 × 26,3 cm Poids : 11,64 kg

11,64 kg Température de fonctionnement : -10 à 40 °C

-10 à 40 °C Garantie : jusqu’à 7 ans selon les conditions du fabricant

Avec une capacité de 1 024 Wh, la batterie peut théoriquement alimenter un appareil consommant 1 800 W pendant environ 34 minutes. Dans la pratique, il faut toutefois tenir compte des pertes liées notamment à la conversion du courant, ce que nous verrons plus bas dans cet article dans la partie performances.

📦 Design : une batterie toute en plastique

La Nomad1800 Pro affiche 11,64 kg sur la balance. Ce n’est évidemment pas une batterie que l’on transporte au quotidien dans un sac, mais son poids reste raisonnable compte tenu de sa puissance et de sa capacité. En effet, il y a quelques années, ces batteries pouvaient atteindre les 15 kilos sans problème.

© Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

Ses dimensions réduites de 35 × 22 × 26,3 cm facilitent également son stockage. Dans le coffre d’une voiture, dans un camping-car ou même dans un atelier de bricolage, elle trouve parfaitement sa place comme alimentation de secours, ou comme alimentation à part entière.

AFERIY ne cherche pas ici à faire de sa batterie un objet de design. Son boîtier en plastique dur, là où certaines concurrentes privilégient l’aluminium, mise avant tout sur la robustesse. L’ensemble inspire confiance et devrait offrir une bonne résistance aux chocs, mais affiche une esthétique résolument utilitaire plutôt que séduisante.

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La façade se compose de l’écran principal ainsi que des commandes permettant d’activer les différents circuits de sortie. L’écran affiche les informations essentielles : niveau de batterie, puissance absorbée lors de la recharge et puissance consommée par les appareils connectés.

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La connectique est répartie en deux sections, à l’avant et à l’arrière de la batterie. Elle se compose notamment de 2 prises secteur, 2 ports USB-A, 2 ports USB-C, 2 connecteurs DC5521 ainsi qu’1 sortie 12 V de type allume-cigare.

Le connecteur le plus intéressant pour les utilisateurs d’ordinateurs portables est sans doute l’USB-C de 140 W. Si vous avez un appareil compatible Power Delivery, la vitesse de charge peut être très rapide. Pour les appareils non dotés de cette technologie, l’ordinateur bridera le port.

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Toutefois, le second port USB-C est limité à 20 W. C’est le point que l’on regrette le plus, un second connecteur avec une puissance d’au moins 100 watts aurait été apprécié.

Plusieurs boutons permettent d’activer séparément les différentes rangées de connecteurs, en complément du bouton principal qui assure la mise en marche de la batterie. Bien visible, ce dernier est par ailleurs rétroéclairé en bleu lorsque la Nomad 1800 Pro est allumée.

📱 Une application pratique mais pas indispensable

La Nomad1800 Pro peut également communiquer avec un smartphone par l’intermédiaire de l’application dédiée et du système BrightEMS.

Cette application permet de surveiller le niveau de charge de la batterie, les puissances d’entrée et de sortie, ainsi que les paramètres de fonctionnement de la Nomad1800 Pro.

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L’interface est toutefois perfectible, notamment en termes de traduction, mais également de fluidité d’usage. Quelques petits bugs, mineurs toutefois, mériteraient une mise à jour corrective.

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Notez toutefois que l’application reste optionnelle, elle n’est en aucun cas indispensable au bon fonctionnement de l’appareil.

🛠️ Recharge et première utilisation

Côté recharge, la Nomad 1800 Pro peut être alimentée sur secteur à une puissance de 500 ou 1 000 W, au choix grâce à un commutateur situé à l’arrière de l’appareil. Elle accepte également la recharge via des panneaux solaires, avec l’adaptateur nécessaire fourni. La puissance solaire maximale atteint 500 W, à condition bien sûr de disposer de panneaux suffisamment puissants et d’un ensoleillement adéquat.

Cette entrée solaire est utile pour les utilisateurs mobiles qui se déplacent en van aménagé ou en camping-car, à condition d’avoir un panneau solaire bien sûr. Ainsi, avec les deux sources cumulées, la batterie peut supporter une charge de 1 500 watts. Dans cette configuration, AFERIY annonce une recharge jusqu’à 80 % en environ 33 minutes.

Lors de notre test, réalisé avec une puissance de charge de 1 000 W, il a fallu un peu plus d’une heure pour atteindre 80 %. La recharge complète, de 1 à 100 %, demande quant à elle près de deux heures. Des résultats logiquement supérieurs aux 36 minutes annoncées par AFERIY pour atteindre 80 %, cette valeur étant obtenue avec une puissance de charge de 1 500 W.

Signalons également que la puissance de charge diminue généralement fortement lorsque la batterie approche de sa pleine capacité afin de protéger les cellules et de permettre leur équilibrage. Les derniers pourcents peuvent donc être beaucoup plus longs.

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Une sortie 12 V est également présente pour y connecter cerains accessoires comme une glacière connectée.

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Dans l’attention aux détails, on note également le projecteur LED, qui, offrant une puissance limitée, peut être utile en camping notamment. C’est avant-tout un éclairage d’appoint.

⚡ Une fonction UPS pour garder vos appareils alimentés

La Nomad1800 Pro intègre un mode onduleur, ou alimentation sans interruption. AFERIY annonce un temps de commutation inférieur ou égal à 10 ms. Lorsqu’un appareil est relié à la station, elle-même connectée au secteur, la batterie peut ainsi reprendre l’alimentation si le réseau domestique est coupé.

Pour un ordinateur de bureau, un routeur, une box Internet, un NAS ou certains équipements électroniques, cette fonction peut éviter une extinction immédiate lors d’une coupure. En revanche, ce n’est pas un véritable onduleur professionnel conçu pour protéger des installations sensibles.

💪 Des performances parfois contrastées

On en vient au plus intéressant : les performances de cette Aferiy Nomad1800 Pro. Avec une puissance maximale annoncée à 1800 watts, elle rivalise avec brio avec certaines concurrentes, davantage destinées à alimenter quelques appareils peu énergivores.

AFERIY annonce également une puissance de crête de 3 600 W. Celle-ci doit permettre à la station d’encaisser brièvement les fortes demandes de puissance de certains équipements électriques. Toutefois, exploiter une telle puissance ferait fondre son autonomie comme neige au soleil.

Nous avons sollicité la Nomad1800 Pro avec plusieurs niveaux de charge afin d’observer sa capacité réelle et son comportement lorsque l’on flirte avec la puissance maximale de l’onduleur.

Capacité annoncée de la batterie : 1 024 Wh

1 024 Wh Énergie réellement délivrée avec une charge variable : 766 à 782 Wh

766 à 782 Wh Énergie délivrée à environ 1 800 W : 655 Wh

655 Wh Rendement mesuré à charge modérée (500 W) : 71 à 72 %

71 à 72 % Rendement mesuré à environ 1 800 W : 64 %

64 % Puissance maximale relevée durant nos essais : ≈ 1 805 W

≈ 1 805 W Niveau sonore mesuré à 40 cm : 37 dB(A)

Niveau puissance maximale, nous avons pu atteindre 1805 watts délivrés par la Nomad1800 Pro. La puissance annoncée par le constructeur est donc exploitable. Toutefois, si nous avons pu utiliser de l’outillage de chantier comme un perforateur, un malaxeur ou une débroussailleuse, à pleine puissance, le rendement chute à moins de 64 %. Autrement dit, sur les 1 024 Wh, la batterie ne délivrera que 655 Wh à pleine puissance.

© Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

Avec une consommation continue d’environ 500 W, nous avons obtenu environ 730 Wh, un rendement final d’environ 71 %. Plus l’usage est intensif en revanche, plus l’autonomie globale chute, ce qui ne semble pas choquant.

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Niveau nuisances sonores, les ventilateurs se montrent discrets, avec moins de 37 dB(A) à environ 50 centimètres. Si le bruit des quatre ventilateurs reste contenu, en usage nocturne dans un endroit confiné, le bruit de la ventilation peut déranger certaines personnes.

⚖️ Notre verdict sur la AFERIY Nomad1800 Pro