Apple mise gros sur l’iPhone 18 : son prix pourrait faire toute la différence

Si la marque à la pomme semble ne pas avoir vendu d’iPhone 18 Pro et Pro Max qu’escompté, l’iPhone 18 pourrait en revanche venir changer la donne.

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Apple adopterait une stratégie différente pour sa nouvelle génération d’iPhone. Selon une source, le géant californien prévoit de commencer la production de l’iPhone 18 à la fin novembre et envisagerait de fabriquer un volume important d’unités. Le fabricant a en effet lancé ses iPhone 18 Pro et Pro Max début septembre, mais les versions de base se font attendre, privilégiant les modèles les plus rentables en premier.

Les raisons d’une forte demande anticipée

Mais alors, pourquoi le modèle de base serait aussi attendu ? Tout simplement à cause du prix. En effet, Apple a nettement augmenté les prix de ses iPhone 18 Pro et Pro Max par rapport aux versions précédentes, mais a également augmenté les tarifs de tous les autres smartphones encore en vente.

L’iPhone 18 est donc attendu de pied ferme pour apporter un contrepied à ces modèles qui dépassent très largement les 1000 euros. La version de base devrait rester plus accessible, en comparaison avec les versions haut de gamme.

Ainsi, la marque à la pomme pourrait ne pas augmenter les tarifs de l’iPhone 18 par rapport aux tarifs actuels. Cette décision rendrait encore plus intéressants ces nouveaux smartphones, face à des versions premium dont le prix s’est envolé. Cependant, cette stratégie pourrait grignoter les marges de la marque à la pomme, bien qu’elle aurait un avantage important, celui de fidéliser les utilisateurs à son écosystème, en compensant les pertes de revenus par des abonnements et d’autres services.

Une demande Pro décevante

À l’inverse, la demande pour les modèles 18 Pro et 18 Pro Max s’avère plus faible que prévu. L’explication peut facilement se trouver dans l’augmentation tarifaire, mais pas que. En effet, la sortie de l’iPhone Duo pourrait également impacter les modèles à un seul écran, au profit d’un nouvel iPhone enfin pliable.

Les iPhone 18 Pro et Pro Max disposent pourtant d’arguments techniques, comme l’intégration d’une ouverture variable, d’une chambre à vapeur améliorée, d’une meilleure autonomie et de la puce A20 Pro gravée en 2 nanomètres. Toutefois, l’iPhone Duo proposant un format inédit, une partie des acheteurs potentiels préférerait différer leur achat pour s’orienter vers cette nouveauté ou attendre la sortie de l’iPhone 18 standard.